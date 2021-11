Byli jste blízko. Co se stalo?

Je to jednoduché. Nechali jsme si dát dva góly, když oni hráli v šesti bez brankáře. Je to trestuhodný, mám sto chutí nám v kabině nafackovat. Nevím, co k tomu víc říct.

Můžete konkrétně najít chyby při dvou gólech Hradce?

Poprvé pálil z úhlu, nějak to prošlo do brány. Možná tam chyběla větší obětavost. Při druhém gólu těsně před koncem jsme si je blbě rozebrali. Není možné, aby měl hráč v takové pozice tolik času na střelu.

Navíc Hradec pak rozhodl v prodloužení. Bolí to?

To už je trochu vabank. Musíte bránit, k tomu chcete dát gól. Oni nám ujeli dva na jednoho, šťastně se jim to odrazilo, pak puk doklepli. Myslím, že jsme na konci zápasu trochu urazili štěstí, a to se k nim přiklonilo.

Jakou měl zápas úroveň?

Myslím, že byl hodně atraktivní pro diváky. Z našeho pohledu jsme ho nesehráli špatně - až na posledních pět minut nebo kolik to bylo. Ale na to se nemůžeme koukat. Ztratili jsme dva body, mrzí nás to a každopádně se nám to nemůže stávat.