Kdo s koho! Choceň a Trutnov čekají páteční dohrávky, pak litá bitva o prvenství

Lídr z Chocně zajížděl na horký třebechovický led a od prvních minut bylo zřejmé, že to s domácím celkem nebude mít jednoduché. Favorit v utkání třikrát vedl, pokaždé však soupeř dokázal odpovědět, naposledy v čase 55:47 Jakub Drašnar.

Hokejisté HC ChoceňZdroj: hcchocen.czSouboj nakonec došel do prodloužení a jelikož v něm se diváci rozuzlení nedočkali, šlo se do penalty. V samostatných nájezdech se z osmi exekutorů prosadili pouze hostující Prachař s Pilařem a bonusový druhý bod tak po boji zamířil do Chocně.

I minimální bodová ztráta znamenala naději pro hokejisty Trutnova, aby se po případném vítězství nad Lanškrounem dostali do čela tabulky. A povedlo se. Draci před 183 diváky vyhráli šestý duel v řadě, cesta za třemi body ale nebyla vůbec jednoduchá.

Také zde favorit třikrát vedle, také zde soupeř pokaždé dokázal srovnat stav. V závěrečné periodě už ale domácí nenechali nikoho na pochybách, že si z utkání odnesou výhru. Na gól Junka navázal Luštinec, když pak hostující Šembera snížil a Orli se odhodlali k power-play, pojistil Trutnovu tři body trefou do prázdné branky Vácha.

Podkrkonošský celek tak zásluhou lepšího skóre vystřídal Choceňské na čele tabulky, už v neděli se oba konkurenti střetnou ve vzájemném souboji na ledě týmu z Pardubicka.

Nadstavba, skupina B, dohrávka 10. kola

HC Trutnov – TJ Orli Lanškroun 6:4

Fakta – branky a nahrávky: 9. Junek (Chytráček, Smékal), 13. Šimoníček (Vácha, Smékal), 31. Smékal (Šimoníček), 45. Junek (Smékal, Vácha), 47. Luštinec (Vondráček, Šimoníček), 60. Vácha – 13. Drlík (Švub, Dvořák), 23. Drlík (Švub, Dvořák), 35. Švub (Pirkl, Dvořák), 55. Šembera (Macháček). Rozhodčí: T. Veselý – M. Bednář, Runštuk. Vyloučení 6:4. Využití 2:1. Diváci: 183. Třetiny: 2:1, 1:2, 3:1.

HC Trutnov: Pluháček (D. Krejčí) – Mostecký, T. Křížek, Vácha, Junek – Vondráček, Šimoníček, Smékal – Luštinec, Chytráček, Bureš – Rada, Švadlák, Vognar – Mach. TJ Orli Lanškroun: Nimmerrichter (Řoutil) – F. Kužílek, T. Pražák, Macháček, Nastoupil, Marek, T. Dvořák – Pejcha, Pirkl, T. Markl – Kačerovský, Vogel, Šembera – Švub, Janík, Drlík.

Individuální paráda Bláhy v oslabení, střelecký návrat Krska. Play off potvrzeno

SK Třebechovice p. O. – HC Choceň 3:4sn

Fakta – branky a nahrávky: 22. Sajdl (Jušta, Dittrich), 47. Šeda (Beránek), 56. J. Drašnar (Kostka, T. Drašnar) – 8. L. Pilař (P. Prachař, M. Novák), 47. P. Prachař (Šeda, L. Pilař), 50. P. Prachař (Martinec, L. Pilař), rozh. náj. Prachař. Rozhodčí: J. Pecha – M. Horák, O. Vodička. Vyloučení: 4:6, navíc Hanousek – M Půlpán oba 5 minut + OK. Využití: 2:1. Diváci: 136. Třetiny: 0:1, 1:0, 2:2 – 0:0.

SK Třebechovice pod Orebem: T. Petrů – V. Kostka, D. Souček, M. Dittrich, K. Hanousek, M. Mlateček, Kellner – M. Beránek, J. Drašnar, Menyhárt, J. Jušta, L. Sajdl, Netušil, T. Drašnar, Bartoň, V. Šeda, J. Wolf. HC Spartak Choceň: J. Valenta – Rudy, M. Kalous, M. Novák, Lipenský, J. Knytl, M. Šeda, T. Novotný – M. Lichtág, L. Procházka, P. Prachař, L. Pilař, J. Krejza, M. Půlpán, J. Polák, J. Martinec.

Aktuální tabulka

1. HC Trutnov 11 9 0 0 2 71:36 27

2. HC Spartak Choceň 11 8 1 1 1 62:34 27

3. HC Hlinsko 11 6 1 0 4 49:30 20

4. SK Třebechovice p. O. 10 6 0 2 2 59:38 20

5. TJ Lanškroun 11 5 2 0 4 43:39 19

6. HC Náchod 10 2 0 1 7 31:45 7

7. HC Spartak Polička 11 2 0 1 8 32:59 7

8. HC Opočno 11 0 1 0 10 25:91 2

Další program – neděle 8. ledna, 17.00: Lanškroun – Opočno, Polička – Náchod, Choceň – Trutnov. 17.30: Hlinsko – Třebechovice pod Orebem.

Nadstavba, skupina A, 11. kolo

Ani v elitní A skupině nejsou dohrána všechna utkání, leč pátek zůstal pro její účastníky volným dnem. Dočkají se však v neděli, kdy je na programu stejně jako v béčku kompletní 12. kolo. Bodové rozdíly mezi osmičkou mužstev jsou tak malé, že je těžko mezi čtyřmi zápasy hledat šlágr kola. Nabízí se například bitva Nového Bydžova s lídrem z Litomyšle nebo souboj Nové Paky proti Moravské Třebové.

Jaroměřským se disciplína vyplatila. Bruslaři rozjeli koncert po polovině zápasu

Aktuální tabulka

1. HC Litomyšl 10 5 2 0 3 41:35 19

2. BK Nová Paka 11 5 1 0 5 48:41 17

3. Spartak Nové Město n. Met. 10 4 1 2 3 34:34 16

4. HC Chrudim 11 3 2 3 3 36:39 16

5. Slovan Moravská Třebová 11 4 1 1 5 36:34 15

6. Stadion Nový Bydžov 9 4 1 0 4 31:33 14

7. HC Kohouti Česká Třebová 10 4 0 2 4 38:41 14

8. HC Jaroměř 10 3 1 1 5 31:38 12

Program 12. kola – neděle 17.00: Nový Bydžov – Litomyšl, Nová Paka – Moravská Třebová, Nové Město nad Metují – Česká Třebová, Jaroměř – Chrudim.