Stačily dvě výhry nad stejným soupeřem během jednoho týdne a v trutnovské kabině už zase panuje dobrá nálada. Tým, který v posledních letech působil ve druhé lize, se letos usadil v krajské soutěži, svými výsledky ale na začátku sezony fanouškům radost nedělal.

Po vstupním vítězství na ledě Třebechovic přišly tři porážky a jedna výhra v prodloužení. Dva duely měl přitom Trutnov odloženy.

V minulém týdnu však podkrkonošský celek zvládl jak dohrávku s Opočnem, tak hned i odvetu v hale stejného soupeře a rázem se Draci vrátili do hry o nejvyšší příčky. Pomohly tomu i dva dvougólové večery útočníka Davida Smékala. Šestadvacetiletý forvard tím nejlepším možným způsobem pomohl mužstvu k šesti bodům a v rozhovoru pro Krkonošský deník už spřádal plány na další zápasový program týmu.

Davide, jak moc změnily poslední dvě výhry nad Opočnem náladu ve vaší kabině?

Tak určitě je nálada lepší než před týdnem. Trenéři jsou klidnější a my hráči si více věříme, to jsme potřebovali. Nicméně zůstáváme nohama na zemi. Opočno patří k těm slabším týmům, takže dvě vítězství proti nim byla pro nás spíš povinností.

David Smékal, HC TrutnovZdroj: Miloš ŠálekVy jste ke každému přesvědčivému vítězství přispěl dvěma góly. Cítíte se ve střelecké formě?

Jsem tu od toho, abych ty góly dával. Doteď to žádná sláva nebyla i přes spoustu šancí, takže jsem rád, že mi to tam konečně napadalo. Samozřejmě jen doufám, že jsem se střelecky nastartoval.

Hodilo by se, kdyby vám dvougólový průměr na utkání vydržel minimálně do středy. To vás čeká lídr tabulky a vy před sebou máte velkou šanci dotáhnout se na čelo. Vidíte to stejně?

Určitě udělám všechno pro to, abych na střelecké úspěchy ze zápasů proti Opočnu navázal. Přijede k nám těžký soupeř, ale hrajeme doma, což je vždycky výhoda. Naše hra se postupně zvedá, takže si myslím, že bude k vidění atraktivní zápas. Věřím, že v něm budeme úspěšní.

Ve druhém kole jste na ledě Nového Města vyrovnaný zápas prohráli 1:3. Věříte si do odvety? Jaký výkon by měl na soupeře platit?

První zápas v Novém Městě byl opravdu vyrovnaný, my jsme v koncovce ztroskotali na Čapínoj (gólman Josef Čáp – pozn. aut.). Tehdy podle mě vyhrál šťastnější tým. My se musíme vyvarovat chyb v obraně, kde zatím máme trošku problém. Pokud se nám to povede, pak si myslím, že v útoku tu kvalitu máme, abychom ten zápas urvali pro sebe.

Dosavadní výsledky Draků



Třebechovice – Trutnov 2:12

Nové Město – Trutnov 3:1

Trutnov – Nový Bydžov 5:11

Náchod – Trutnov 4:5p

Trutnov – Jaroměř 5:6

Trutnov – Opočno 7:2

Opočno – Trutnov 1:7

Většina hráčů z vašeho kádru hrála roky druhou ligu. Mrzí pořád hodně, že ji klub opustil?

Ve srovnání druhé a krajské ligy je úroveň pochopitelně jiná. Ale řekl bych, že kromě fanoušků už konec ve druhé lize nikdo neřeší. Bereme to tak, že tu je nyní jiná soutěž a s ní také jiný tým, který je složený z odchovanců. Musíme se soustředit pouze na naše výkony.

Mrzet musely i tři porážky z úvodu sezony. Čím si vysvětlujete tolik nepovedený start ročníku?

Těžko říct. Věděli jsme, jaký kádr máme a nejspíš jsme si mysleli, že to na ledě půjde samo. Máme spoustu kluků, kteří jsou pracovně vytížení, někteří zase byli zranění, takže občas máme problém se sejít na trénink, abychom si něco nacvičili. Zároveň ale máme dobrou partu, což je vždycky základ. V bráně nás teď drží Ota Jeschke, což je pro nás obrovská výhoda a dodává nám to klid. Doufám, že se naše výkony začnou zvedat.

Jistě tedy pevně věříte, že vás dvě výhry s Opočnem nastartují k lepším výsledkům. Poté, co jste si soutěž osahali, kam by podle vás měly sahat ambice mužstva?

Určitě ano, začátek byl pro nás takovým vystřízlivěním, že ani v tom kraji už nejsou žádní nazdárci a bez tvrdé práce to nepůjde. Věřím, že teď nasedneme na vítěznou vlnu a budeme sbírat body. Ambice máme určitě dostat se co nejvýš. Jak jsem už říkal, tým máme kvalitní, takže to měřítko úspěchu je u nás přísné.

Sledujete dál druhou ligu a co myslíte, jak dlouho bude trvat než se do ní značka HC Trutnov zase vrátí?

Druhou ligu občas sleduji, pořád tam mám spoustu bývalých spoluhráčů a zajímá mě, jak si vedou. Zatím jsem ale letos neměl čas vidět nějaký zápas naživo. Trutnov určitě do druhé ligy patří, ale jedna věc je se do této soutěže vrátit sportovní cestou, jiná pak s dostatečným rozpočtem. Rozdíl ve finanční náročnosti je vysoký a momentálně v Trutnově peníze na druhou ligu nejsou.

Nejbližší program HC Trutnov



17. 11., 18.30: Trutnov – Nové Město

19. 11., 18.30: Trutnov – Třebechovice

21. 11., 17.00: Nový Bydžov – Trutnov

24. 11., 18.30: Trutnov – Náchod