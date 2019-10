Třicet pět let učila paní Alena Riedlová český jazyk na základních a poté i středních školách v Liberci. Pamatuje tak doby, kdy se vyhazovalo ze škol kvůli ideovým postojům, učebnice dějepisu bezostyšně zkreslovaly historii a čítanky byly plné tendenčních básniček po vzoru Nezvalových „vrahů z Wall Streetu“.

Alena Riedlová při výuce ruského jazyka. | Foto: archiv A. R.

„Ani jsem tenkrát nevěřila, že to napsal právě on. To byly tak příšerné verše,“ vzpomíná na dobu, kdy milovníci literatury museli během hodin češtiny trpět. „Často jsme se tomu museli až chechtat, některé věci jsem přeskakovala,“ líčí bývalá češtinářka, která byla aprobovaná také na ruštinu. „Chtěla jsem studovat němčinu, ale ten rok ji neotevřeli. A chtěla jsem aspoň jeden jazyk,“ vysvětluje.