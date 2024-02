Nářadí, oblečení, nože. To vše se hodilo dvojici cizinců, která na Náchodsku vykrádala zaparkovaná auta. Muže a ženu, která byla navíc v jiném stavu, zastavil až všímavý svědek. Způsobili škodu za více než 35 tisíc korun. Okresní soud v Náchodě je už odsoudil.

Dvojice cizinců vykrádala na Náchodsku auta. Odhalil je všímavý svědek. | Foto: Policie ČR

Jednačtyřicetiletý muž a jeho o dvanáct let mladší těhotná partnerka vnikli do čtyř zaparkovaných automobilů. "Odcizili z nich kufry s nářadím, oblečení nebo třeba nože. Policisté je v těchto dnech obvinili z trestného činu krádeže, které se měli dopustit na konci února letošního roku během jediné noci," informovala policejní mluvčí Lucie Konečná. Doplnila, že zloději byli zadržení přímo na místě, a to poté, co si jich všiml svědek a přivolal policisty. Oba pak skončili v policejní cele.

VIDEO: Zásahovka zadržela nebezpečného pachatele

Policisté s nimi zahájili zkrácené přípravné řízení pro výše uvedený trestný čin. "Cizinci byli eskortováni k Okresnímu soudu v Náchodě, muže odsoudili k podmíněnému trestu na čtyři roky s vyhoštěním na stejnou dobu, ženu soudce odsoudil k podmíněnému trestu a vyhoštění na dva roky," upřesnila Lucie Konečná.

Policisté nabádají majitele vozidel, aby si v autech nenechávali cenné věci, které jsou pro zloděje velkým lákadlem, jelikož je lze dobře zpeněžit.