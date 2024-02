Broumovští policisté si nedávno všimli mladíka, jak jede na kole v protisměru s plastovým kufrem a igelitkou na řídítkách. Jelikož v daném okolí docházelo k narůstající majetkové trestné činnosti, rozhodli se ho zastavit. Vše co vezl, bylo kradené. Dokonce i kolo, na kterém jel.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Antonín Hříbal

Dvacetiletého muže v těchto dnech náchodští kriminalisté obvinili z krádeže. "Mladík jel na kole, které si vypůjčil od majitele bez jeho vědomí, ale navíc měl u sebe věci, které odcizil ze zahradních chatek, do kterých se vloupal. Muž se k činům policistům doznal. Škoda byla odhadnuta na přibližně pět tisíc korun," informovala policejní mluvčí Lucie Konečná.

Dvacetiletá řidička ve fordu jela jako závodnice. Hrozí ji pokuta a zákaz řízení

Ale to nebylo zdaleka všechno. Policisté také zjistili, že muž byl obviněný za krádež a poškození cizí věci, když se vloupal do sklepních kójí a způsobil škodu přesahující 80 tisíc korun. Také u sebe schovával a používal elektrokoloběžku, o které věděl, že pochází z trestné činnosti. Tu měl v úmyslu prodat, za což mu hrozí až čtyřletý pobyt za mřížemi. Rovněž se zjistilo, že se řeší mladíkovo maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, jelikož byl přistižený, jak řídí vozidlo přesto, že má vysloven platný zákaz řízení všech motorových vozidel, a to až do října roku 2025.

Téměř osmdesátiletý senior z Náchodska přišel o miliony. Naletěl na podvod

"Je pravděpodobné, že kriminalisté budou muži na základě šetření sdělovat i další obvinění za obdobnou trestnou činnost a výčet tak není ještě konečný. Brány věznice naposledy opustil v červenci loňského roku, je však jisté, že se za ně opět brzy vrátí," konstatovala policejní mluvčí..