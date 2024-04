Kdyby byl dospělý, hrozilo by mu až pět let za mřížemi. Jako mladistvý může být jeho trest poloviční. Řeč je o mladíkovi, který toho má na svědomí víc než dost. Kromě toho, že řídil auto bez řidičáku a opilý, srazil chodkyni a chtěl ujet, také kradl. Další závažné prohřešky se škodou za bezmála tři čtvrtě milionu korun spáchali s kamarádem.

Mladík, který ještě není plnoletý, skončil ve vazbě. Několikrát boural, řídil opilý, kradl. | Foto: Policie ČR

Nejprve v červnu loňského roku policisté vyjížděli k nahlášené dopravní nehodě k obchodnímu domu v Náchodě. Mladíka, který pod vlivem alkoholu usedl za volant, vozidlem narazil do skleněné výplně obchodního domu, následně srazil chodkyni a pokusil se ujet, zastavil kolega policista v době svého osobního volna. Následně ho předal policistům ve službě, kteří ho na místě zadrželi.

Mladík se bohužel neponaučil. Několikrát kradl v obchodech, vloupal se do několika zaparkovaných automobilů, ze kterých se snažil sebrat všechno, co by šlo zpeněžit. Ve dvou případech dokonce spolu s kamarádem s autem ujeli a havarovali. Nyní ho kriminalisté obvinili ze spáchání krádeže a ohrožení pod vlivem návykové látky.

"V prvním případě spolu se svým kamarádem odcizil neuzamčené vozidlo Škoda Octavia, se kterým nejdříve narazil do oplocení areálu, poté při couvání narazil do zadní části vedle zaparkovaného auta, a po několika minutách havaroval v obci Vrchoviny, když v levotočivé zatáčce nezvládl řízení a narazil do vzrostlého stromu," popsala policejní mluvčí Lucie Konečná. Kromě toho, že nikdy neměl řidičský průkaz, ukázalo se, že je navíc opilý. Dechová zkouška odhalila více než 2 promile alkoholu v dechu. Do cíle s kamarádem nedorazili ani v druhém případě, kdy opět nejdříve porazili oplocení areálu, aby následně s kradeným autem skončili v příkopu. "Mladíci se tak měli dopustit svým jednáním škody dosahující bezmála tři čtvrtě milionu korun," vyčíslila mluvčí.

Jelikož byl za obdobné jednání v posledních třech letech odsouzený k podmíněnému trestu odnětí svobody, policisté ho v těchto dnech obvinili ze spáchání krádeže a ohrožení pod vlivem návykové látky. "V případě dospělé osoby za takovýto trestný čin hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi, jemu jako mladistvému však hrozí trest poloviční. Jeho kamarád je stíhaný na svobodě," upřesnila Lucie Konečná.