Regina Hellová dnes 13:15

V brzkých ranních hodinách posledního květnového dne došlo k vloupání do objektu jedné firmy na Náchodsku. Policie nyní dopadla dva muže ve věku 39 a 40 let. Kromě toho, že poškodili, co mohli, snažili se dostat i do trezoru se statisíci. Nyní jim hrozí až pět let "v chládku".