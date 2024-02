V neděli přijali krátce po páté hodině odpoledne policisté informaci o ztraceném devadesátiletém seniorovi na Náchodsku, který se v ranních hodinách vydal na procházku a doposud se nevrátil domů.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Do pátrací akce byli okamžitě zapojeni policisté z obvodního oddělení, dopravní policisté, psovodi, tým STOPA a přivolán byl i policejní vrtulník s termokamerou. Muže se nakonec podařilo vypátrat krátce před devátou hodinou večerní, byl v pořádku. V této souvislosti vyzývá policie všechny, aby byli při svých výletech maximálně obezřetní.

Policisté proto radí:

Než se vydáte na výlet, zvažte své síly.

Dejte vždy vědět blízkým osobám, kam jdete, kdy se vrátíte.

Vezměte s sebou mobilní telefon, který je funkční a nabitý.

Pokud se chystáte na delší cestu, vezměte s sebou malou svačinu ( jídlo a pití).

Nezapomeňte na vhodné oblečení, do sucha, do mokra i do zimy.

Nevydávejte se do neznámého terénu.

Všímejte si větších objektů a cesty, kudy jdete (usnadní to orientaci, kdybyste zabloudili).

Pokud to jde, nevydávejte se na výlet sami.

Pokud jste v situaci, že potřebujete pomoc:

Uvědomte si, o jakou událost se jedná, je potřeba poskytnout alespoň základní informace (jméno volajícího, co se stalo, kde se nacházíte, případně k jakému zranění došlo). Pokud jste ve městě a nedokážete přesně říct, kde se nacházíte, nahlaste do telefonu třeba číslice na veřejném osvětlení. V přírodě vám zase mohou pomoci body záchrany, které jsou k vidění třeba na rozcestnících. Jsou to tabulky s jedinečným označením, podle kterého operátoři tísňových linek určí, kde přesně se nacházíte.

Na univerzální linku 112 se dovoláte i bez signálu.

V případě, že se cítíte špatně, je ideální mít staženou aplikaci Záchranka, která vás lokalizuje, odešle SMS s vaší polohou na tísňovou linku a spojí vás se zdravotní záchrannou službou.