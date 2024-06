„Brigáda“, která tuto 48 letou ženu zaujala, se nejprve vyvíjela slibně. „Po „olajkování“ a okomentování pár videí jí na účet přišlo 700 korun. To v ní vyvolalo důvěru, že jde opravdu o dobrou brigádu a ne o podvod. Proto souhlasila a využila další nabídky a vstoupila do VIP zóny, kde by měla za hodnocení filmů dostávat ještě více peněz," popsala policejní mluvčí Martina Jandová.

Mělo to však háček. Podmínkou bylo vložit peněžní vklad a dále investovat a tím zhodnocovat své úspory. Podvodníci důvěřivé ženě slibovali, že může peníze kdykoliv vybrat zpět a z platformy vystoupit. „Žena vložila ve čtyřech transakcích celkovou částku 315 tisíc korun. Když požadovali dalších 200 tisíc korun a navrhovali, aby si od nich vzala půjčku 80 tisíc korun, znejistěla a celou věc oznámila na policii," doplnila mluvčí pokračování případu.

Policisté nyní událost šetří pro přečin podvod, za což hrozí pachateli či pachatelům v případě dopadení a prokázání viny až pětiletý pobyt za mřížemi.