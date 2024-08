"Další tři spolupachatele, kteří se měli spolupodílet na páchání majetkové trestné činnosti ve třech krajích, se podařilo po náročné, několik měsíců trvající práci, odhalit náchodským kriminalistům," potvrdila policejní mluvčí Martina Jandová. Původně jeden muž (29 let) obviněný ze série vloupání do sklepních kójí, se měl tento rok dopouštět této trestné činnosti spolu s dalšími třemi „komplici“. Mužům je 31, 34 a 40 let.

Podle zjištění náchodských kriminalistů má mít v souhrnu tato čtveřice na svědomí celkem 38 skutků, kterých se dopouštěli napříč třemi kraji - Královéhradeckým, Pardubickým a Středočeským. Svým jednáním měli způsobit škodu přesahující půl milionu korun.

"Trojici mužů jsme v těchto dnech obvinili pro podezření z přečinu krádeže a porušování domovní svobody. Stíháni jsou svobodě. Čtvrtý muž, který je již dříve stíhán vazebně, čelí navíc obvinění i z přečinu poškození cizí věci," upřesnila Martina Jandová.

V případě prokázání viny a odsouzení všem hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

