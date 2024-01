Opatrovník? Muž z Náchodska si půjčil miliony z úspor nesvéprávného příbuzného

Částku 3,2 miliony korun zpronevěřil 41letý muž z Náchodska. Peníze si "půjčoval" z úspor nesvéprávného příbuzného, kterému dělal opatrovníka. Může jít za to až na osm let do vězení.

