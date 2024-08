To je obsah 14 vteřinového videozáznamu, který byl pořízen 17. srpna v odpoledních hodinách mezi paneláky polického sídliště. O bouračce s následnou bitkou se nyní šíří různé informace.

Na poněkud roztřeseném videu pořízeném z okna paneláku v Polici nad Metují je vidět stojící vůz tmavé barvy a okolo něj asi 18 lidí. Mladý muž oblečen pouze do šedivých kraťasů nejprve pošle k zemi ranou do obličeje muže s baťohem a ve vteřině padne na záda po dalším úderu muž v modrém tričku. Další tři nebo čtyři osoby se drží pod krkem přímo u automobilu.

Jedinou jistotou je, že se případem aktuálně zabývá policie.

To Náchodskému deníku potvrdila policejní mluvčí Martina Jandová. „Incident šetříme jako dopravní nehodu s eskalující potyčkou mezi několika osobami. Část z nich byli cizí státní příslušníci. Událostí se momentálně zabývají náchodští kriminalisté a řeší ho, jako výtržnictví s podezřením útoku na úřední osobu, protože na místě zasahoval i policista v civilu," uvedla Jandová bez bližšího upřesnění, co přesně se na místě nehody stalo.

Přestože se na sociálních sítích objevily informace, že na místě byli i zranění, kteří potřebovali lékařské ošetření v nemocnici, tak policejní mluvčí tento fakt nepotvrdila. „Informace o tom, že policista byl hospitalizovaný v nemocnici, se nezakládá na pravdě. Celou záležitost zatím šetříme,“ dodala, že příčina a okolnosti incidentu stále zaměstnávají kriminalisty.

Svědkyně incidentu a autorka videa podrobně popsala reportérovi Náchodského deníku, jak se celá událost podle ní seběhla.

„Dělala jsem něco v kuchyni a najednou jsem slyšela ránu a po chvíli pláč dětí. Vykoukla jsem z okna a viděla sousedovic plačící děti a nějaký polonahý muž tam kopal do věcí a něco křičel v cizí řeči a opodál bylo nabourané auto,“ popisuje chvíle před incidentem očitá svědkyně, která chtěla zůstat v anonymitě.

„Během chvíle tam přicházeli další lidé a řidič automobilu, který narazil do kontejneru a poničil okolní auta se snažil ujet. A kvůli tomu vznikl konflikt. Přiběhl tam nějaký pán a ten chtěl toho řidiče vytáhnout ven. A pak se to začalo mydlit. Kolem běhaly ubrečené děti, tak to bylo dost divoký," popisuje situaci, kterou zaznamenala na mobilní telefon. Mezitím její manžel zavolal policii a záchranku.

Svědkyně popsala, že projíždějící auto narazilo do kontejneru a aut na parkovišti u sídliště. „Zrovna zde byla pouť a majitelka auta se shodou okolnosti vracela. Ukrajinci autem chtěli z místa ujet, ale paní a kolemjdoucí se hned ozvali, že prostě nikam nejedou a že se zavolá policii… A pak začalo peklo. Plačící děti vracející se z pouti, křik, agresivní cizinci řvoucí na celé sídliště. Všichni měli strach - já teda taky a to jsem nebyla přímo u toho," okomentovala vyhrocenou nehodu na internetovém serveru YouTube svědkyně události.

„Když se pokusili opět ujet, přiběhl nějaký muž a toho jednoho Ukrajince vytáhl z auta s tím, že by měl odevzdat klíče a v klidu čekat. Pak najednou přiběhli nějací další a začali rozdávat rány. Díky Bohu se nakonec nic vážného nikomu nestalo.“

Vzhledem k tomu, že v ten den žila Police bohatým společenským životem, neboť se zde konala vyhlášená Kvíčerovská pouť, tak svou roli v případu podle svědků sehrál i alkohol. Zda byla pod jeho vlivem osoba za volantem, osádka havarovaného vozu či zasahující muži, kteří bránili cizincům v odjezdu, policie nekomentovala.

Městem kolují různé verze, co se vlastně stalo, což je živná půda pro podporovatele a šiřitele různých polopravd, či dokonce nesmyslů.

Ve městě totiž žije poměrně početná ukrajinská komunita, která tvoří významnou pracovní sílu v místních největších podnicích. A právě chování malé části cizinců z ubytoven začíná být zdrojem napětí mezi nimi a místními obyvateli.

Kvůli tomu se i starosta Police nad Metují Jiří Škop ohradil proti informaci, že se v Polici zhoršila bezpečnostní situace. „Rozhodně jsme nezveřejňovali žádné varování pro občany, ani k tomu v tuto chvíli nevidíme důvod,“ uvedl starosta.

Přesto ale nechce nic podcenit a ve čtvrtek se setká se zástupci Policie ČR, aby společně našli řešení, jak na takovéto situace reagovat a ještě lépe jim předcházet. „Připravujeme společně další kroky a chtěl bych s policií dohodnout větší dohled nad děním ve městě, který by vedl ke zklidnění situace,“ slíbil Jiří Škop, který potvrdil, že někteří obyvatelé se mu svěřují s pocitem obav.

Jedná se zejména o rodiče malých dětí, kteří se na něj obracejí s obavou o bezpečnost třeba v silničním provozu, protože někteří řidiči si hlavu nelámou, v jakém stavu jsou oni sami nebo jejich vůz.

