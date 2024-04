Téměř sedmdesátiletá fanynka známého inovátora a podnikatele Elona Muska přišla o více než třicet tisíc korun. Podvodníci se jí snažili rafinovaně zamotat hlavu. Mimo jiné se za poplatek měla stát držitelkou VIP karty Elona Muska, se kterou by mohla vstoupit do provozovny Tesla nebo se podívat na start rakety.

Tímto dalším jen těžko uvěřitelným případem lidské důvěřivosti se nyní zabývají náchodští policisté. „S Elonem se jeho fanynka seznámila prostřednictvím jeho fanouškovských stránek na jedné ze sociálních sítí. Na základě výhry v zaslání nejlepšího přání k Vánocům měla být zařazena do slosování o auto Tesla. I přes to, že auto vyhrála, odmítla ho. V tu chvíli s ní však začali komunikovat muži, kteří tvrdili, že jsou právě Elon Musk. Následně si měli vyměnit několik zpráv, a poté, co odhalila přibližně deset falešných Elonů, zůstal ten jeden „pravý“, se kterým navázala bližší kontakt," popsala začátek peripetií 69leté seniorky policejní mluvčí Lucie Konečná.

A to nebylo zdaleka vše. Žena se měla stát za poplatek rovněž držitelkou VIP karty Elona Muska, se kterou by mohla vstoupit do provozovny Tesla nebo se podívat na start rakety. Dostala také nabídku investování do firmy Elona Muska. Výdaje se jí nakonec nasčítaly na přibližně 30 tisíc korun.

„Doposud neznámému pachateli v případě jeho vypátrání a prokázání viny hrozí za podvod až dvouletý nepodmíněný trest," konstatovala mluvčí. Je však otázkou, zda je vůbec reálné podvodníka či několik podvodníků vypátrat.

Pachatelé neustále vymýšlejí legendy, jak se dostat k penězům ostatních. „Existuje mnoho typů online podvodů, všechny mají ale jedno společné, snaží se vás přimět k prozrazení vašich osobních informací nebo vás nutí zaplatit peníze za výrobky nebo služby, kterých se ale ve skutečnosti nikdy nedočkáte. Sázejí na důvěřivost a v některých případech jim to bohužel vychází. Nepodlehněte zvýšenému nátlaku a manipulaci podvodníků a buďte ve sdělování svých údajů obezřetní," zdůraznila Lucie Konečná.