"Policisté z oddělení obecné kriminality v Náchodě prověřují případ vydírání, ke kterému došlo prostřednictvím sociální sítě Facebook," potvrdila policejní mluvčí Karolína Macháčková a doplnila, že „Atraktivní žena“, vystupující zřejmě pod smyšleným jménem i profilem, kontaktovala poškozeného a navázala s ním komunikaci.

Konverzace postupně sklouzla k lechtivé tématice a skončila nabídkou neznámé, že se ukáže nahá při svých sexuálních hrátkách přes online kameru. "Muž s tím souhlasil. Vše proběhlo přes videohovor, kdy i poškozený sdílel své intimní záběry. To bylo to, co vyděrač potřeboval. Po chvíli neznámá osoba zaslala poškozenému videozáznam z této interakce a požadovala desetitisíce za to, že jeho video nezveřejní," vylíčila sled událostí policejní mluvčí.

V případě odhalení hrozí pachateli až čtyřletý trest za mřížemi. Objasňování případů ve virtuálním světě je však podle zkušeností vyšetřovatelů velmi komplikované.