Za nedovolenou výrobu a distribuci marihuany dnes 8. července Vrchní soud v Praze snížil Petru Včelišovi trest o jeden rok na devět let vězení. Muž podle rozsudku za několik let v Otovicích na Broumovsku vypěstoval a nakoupil okolo půl tuny vysoce účinné marihuany. Včeliš, který žil před zatčením s rodinou alternativním způsobem, přiznal jen část viny. U hradeckého krajského soudu mimo jiné uvedl, že obchodoval výhradně s legálním CBD konopím.

"Základním aspektem obhajoby obžalovaného bylo, že to co pěstoval, bylo konopí technické. To máme za vyvrácené," konstatoval předseda odvolacího senátu. Z odborných posudků podle soudce vyplývá, že velká část zadrženého materiálu obsahovala vysoké procento látky THC. Při snížení trestu vzal soud v potaz zejména to, že muž obchodoval s tzv. měkkými drogami.

Obžaloba Včeliše vinila z toho, že nejméně od poloviny roku 2013 do zadržení v březnu 2022 nakupoval a dále prodával marihuanu, od roku 2018 ji podle státního zástupce sám pěstoval. Před pěti lety se začal kriminální činnosti dopouštět na Náchodsku nedaleko česko-polské hranice, marihuanu údajně prodával v Česku a Polsku. Obžaloba původně tvrdila, že prodejem drogy získal muž desítky milionů korun, podle pravomocného rozhodnutí se ale přesnou částku nepodařilo zjistit.

Podle spisu Včeliš pěstoval konopí sofistikovaným způsobem, výrobu drogy maskoval farmářskou činností a legálním pěstováním konopí. V poslední fázi trestné činnosti si muž podle obžaloby pořídil velkoobjemové kontejnery, které zakopal do země. V nich rostliny pěstoval a využíval z nich teplo, které pouštěl do fóliovníku, v němž legálně pěstoval takzvané CBD konopí, a tím i maskoval výrobu marihuany.

Odvolací soud za stejnou trestnou činnost potrestal i firmu Datajem, jejímž byl Včeliš jediným jednatelem. Krajský soud firmě původně uložil nejpřísnější možný trest - zrušení právnické osoby, tuto část rozsudku ale odvolací soud dnes zrušil. Firmě ponechal trest propadnutí věci, mimo jiné pozemků.

Hrozilo mu až 18 let

Vrchní soud se případem zabýval podruhé. Napoprvé zrušil rozsudek krajského soudu, který Včelišovi uložil 11 let vězení. Podřízenému soudu nařídil, aby se pokusil upřesnit zisk, který Včeliš prodejem drogy získal. Krajský soud následně rozhodl, že čistý zisk nelze přesně stanovit, trest proto ukládal v mírnější sazbě od osmi do 12 let vězení. Včelišovi původně hrozil až osmnáctiletý trest.

Mimořádná bezpečnostní opatření doprovázela jednání u krajského soudu. | Video: Deník/Jiří Fremuth

Muž se u krajského soudu hájil tím, že se věnoval léčitelství, konopí pěstoval i pro terapeutické účely. Odmítl, že by prodával či kupoval THC, podle svých slov vyráběl a obchodoval pouze s konopím obsahujícím CBD, tedy nepsychoaktivním kanabinoidem. Desítky rostlin konopí s obsahem THC, které policie nalezla při prohlídce, vysadil podle svých slov proto, že se dostal do nepříznivé situace.

Soudní jednání provázela zvýšená bezpečnostní opatření, justiční stráž například uzavřela část budovy soudu, na jednání také vydávala vstupenky. Včelišovi příznivci v minulosti podle serveru Seznam Zprávy narušili neveřejné vazební jednání, kde vyhrožovali soudci. Dnešní zasedání však nikdo nenarušil, jednání sledovala především média.

