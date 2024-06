Výbuch v úterý krátce po 14. hodině otřásl domem na hranici obce Šonov u Nového Města nad Metují. Hasiči původně vyjížděli k hlášenému požáru, kdy se měl z oken objektu linout dým, ale ještě než dorazili na místo, došlo k explozi, po které se vyvalila zadní část domu. Za pravděpodobnou příčinu, která je ale stále v šetření, byla označena technická závada na systému fotovoltaické elektrárny.

VIDEO: Nejdřív kouř a pak výbuch. Exploze pořádně pohnula s rodinným domem | Video: Jiří Řezník

Exploze, která způsobila škodu vyčíslenou na sedm milionů korun, se obešla bez újmy na zdraví jen díky tomu, že v osudný čas se v domě nikdo nenacházel.

Policejní páska zakazující vstup obepíná dům na konci obce. První, co je z příjezdové komunikace vidět, jsou střešní tašky poházené po střeše. Explozivní síla vycházející z domu je v několika řadách pod hřebenem nadzvedla, ale zpět na své místo už samozřejmě nevrátila. Také otevřený rozbitý vikýř vedle komína a vyražené prosklené dveře jsou výsledkem účinku tlakové vlny, která se domem po výbuchu rozběhla.

„Vypadá to, jako by ten výbuch celý dům zvednul," polohlasně pronesl přihlížející muž při pohledu na popraskanou omítku naznačující, kde se pohnulo zdivo. Nejhůře ale dopadla zadní část domu orientovaná do zahrady, kde výbuch vyrazil celou zeď a nad chybějícím zdivem se štít viditelně naklání. Na chodníku stojí několik lidí ze sousedství, ale nikomu - pochopitelně včetně majitele poničené nemovitosti - není do řeči.

Vše začalo včera krátce před 14. hodinou, kdy dým vycházející z oken domu na konci obce zpozorovali sousedé, kteří zavolali hasiče. Hasiči reagovali na oznámení, že v domě došlo k požáru výjezdem čtyř jednotek. Podle našich informací byli dobrovolní hasiči z Nového Města nad Metují na cestě na místo neštěstí ještě dříve, než k devastujícímu výbuchu došlo.

Po příjezdu jednotky na místo, bylo ale na první pohled zřejmé, že došlo k explozi. Ta z domu udělala neobyvatelný objekt, který zřejmě před demolicí nic nezachrání. „Po příjezdu na místo jsme zjistili, že došlo k zahoření na verandě a následnému nespecifikovanému výbuchu, k němuž došlo z nejasných příčin. Výbuch způsobil porušení statiky domu," uvedl velitel novoměstských hasičů Zdeněk Kábrt.

Při průzkumu objektu se naštěstí ukázalo, že žádné osoby v domě v osudný okamžik nepobývaly. Na hasebním zásahu bylo nejnáročnější, že se odehrával v objektu se závažným porušením statiky a celou dobu hrozilo, že se dům může zřítit. To se ale naštěstí nestalo.

Kolem 19. hodiny z místa odjeli poslední hasiči. Dnes by se mělo pokračovat ve vyšetřování příčiny a statik posoudí závažnost porušení stavby.

