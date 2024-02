Nebezpečného muže, na kterého byl před necelým měsícem vydán polskými kolegy evropský zatýkací rozkaz, se kriminalistům podařilo vypátrat v jedné obci na Náchodsku.

Zásahovka zadržela nebezpečného pachatele | Video: PČR

Protože bylo navíc podezření, že je ozbrojen, byla k jeho zadržení povolána zásahová jednotka. Pomocí donucovacích prostředků ho ve středu 21.2. v odpoledních hodinách zadržela a při osobní prohlídce u muže nalezla plynovou pistoli.

Osmadvacetiletý muž, který je v Polsku stíhaný za násilnou trestnou činnost, byl umístěn do policejní cely a následně předán k soudu. Od soudu putoval do vydávací vazby, kde si počká na předání do Polské republiky.