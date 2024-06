Dnes 26. června dopoledne na místě včerejšího výbuchu v rodinném domě probíhalo vyšetřování a hledání příčiny ničivé exploze. Vyšetřovatelé se přiklánějí k verzi, že příčinou výbuchu mohl být zkrat, následné hoření a exploze lithium-železo-fosfátových (LiFePO4) článků v bateriovém úložišti. Systém fotovoltaické elektrárny byl zakoupen po částech a smontován samotným majitelem domu. Byl plně funkční od září 2023.

Výbuch v úterý krátce po 14. hodině otřásl domem na hranici obce Šonov u Nového Města nad Metují. | Foto: se svolením HZS Královéhradeckého kraje

Připomeňme, že v úterý 25. června krátce po 14. hodině došlo v technické místnosti rodinného domu k výbuchu, který způsobil rozsáhlé poškození celého objektu. Naštěstí se v době události nikdo v domě nenacházel, a tak se incident obešel bez zranění. Předběžná výše škody byla odhadnuta na sedm milionů korun.

Zdroj: Jiří Řezník

Už včera první indicie naznačovaly, že by mohlo jít o technickou závadu na systému fotovoltaické elektrárny.

Dům je po výbuchu v tak špatném stavu, že vyšetřovatelům nebyl povolen přístup do vnitřních prostor ani do okolí budovy, což značně komplikuje vyšetřování.

VIDEO: Nejdřív kouř a pak výbuch. Exploze pořádně pohnula s rodinným domem

Incident v Šonově u Nového Města nad Metují upozorňuje na rizika spojená s instalací a provozem fotovoltaických systémů, zejména pokud nejsou montovány profesionálně.

Boom instalací fotovoltaik, baterií a tepelných čerpadel znamenal vznik stovek nových instalačních firem. Úroveň jejich zkušeností v oboru a tím i kvalita instalací a servisu je často kolísavá, což může vést k závadám a v krajních případech i k haváriím nebo požárům. „Je dobré, aby si zákazníci při výběru dodavatelů hlídali vedle ekonomické stability i technickou zdatnost firem a jejich montérů. Nejnebezpečnější mohou být kutilské instalace bez dozoru odborníků," připomíná Šárka Lapáčková Beránková, mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy.

Zákazníci by měli dodržovat obecné zásady nákupu průmyslového zboží, zejména vybírat certifikované výrobky, dodržovat návody a pokyny výrobců a používat jen kompatibilní zařízení. „Platí také, že lidé, kteří si do své domácnosti pořídí střešní fotovoltaiku, bateriový akumulační systém nebo tepelné čerpadlo, by měli aspoň v základu vědět, jak technologie funguje a měli možnost ji ovládat," říká Šárka Lapáčková Beránková, a dodává, že alfou a omegou je samozřejmě ve všech případech kvalitní údržba.

Jak předejít závadám a problémům. Pět doporučení pro bezpečné FVE a baterie: Fotovoltaiky i baterie fungují bezpečně za předpokladu kvalitní instalace a servisu

Boom fotovoltaik ale přinesl i kolísavou kvalitu instalací

Nejnebezpečnější mohou být kutilské instalace bez dozoru odborníků