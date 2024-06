Náchodští kriminalisté mají na stole další podvod. Tentokrát se týká vymáhání pohledávek. Osmašedesátiletá žena z Náchodska totiž zareagovala na nabídku zatím neznámých pachatelů, kteří měli získat zpět její peníze. Před dvěma lety je „investovala“ a přišla o 150 tisíc korun. Vymahači pohledávek ji ale připravili o ještě větší částku.

Policie ČR. Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Jak se to celé přihodilo? Poté, co žena klikla na odkaz a vyplnila své údaje, se ji ozval „manažer“ společnosti. „Sliboval jí vymožení celé částky, potřeboval k tomu však, aby si stáhla program pro vzdálený přístup do PC a poskytnutí dalších osobních údajů. Když na to kývla, žádal o složení jistiny za slíbené služby, ačkoliv už předem věděl, že nic vymáhat nebude. Jakmile mu poškozená zaplatila první částku, dostala se do kolotoče dalších plateb," popisuje policejní mluvčí Lucie Konečná.

Ze ženy podvodníci postupně podvodným způsobem vylákali stovky tisíc korun. Škoda podle policejní mluvčí dosáhla bezmála 350 tisíc korun.

Militarie z prusko-rakouské války za desítky tisíc korun restaurátor nevrátil

Celková částka, kterou z poškozené podvodně vylákal, nakonec převýšila původní pohledávku, kterou slíbil vymoci. Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod. Pachatelům v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na pět let.