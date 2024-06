Devětadvacetiletého muže obvinili náchodští kriminalisté z 13 vloupání do sklepních kójí a společných prostor bytových domů napříč Královéhradeckým a Pardubickým krajem. Kradl elektrokola, elektrokoloběžky i elektroskútr. Škoda přesáhla čtvrt milionu korun. Obviněný se dokonce pokusil o útěk ze soudní síně, kde zdemoloval zařízení za 200 tisíc korun.

Obviněný ze série vloupání chtěl utéct ze soudní síně. | Foto: Policie ČR

K vloupáním došlo od konce letošního března do půlky května. "Muž odcizil cokoliv, co bylo možné zpeněžit, převážně pak jízdní kola, elektrokola, elektrokoloběžky a elektroskútr v počtu bezmála dvou desítek. Policejní komisař muže obvinil z přečinu krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci, za což mu hrozí až pětiletý pobyt ve vězení," sdělila policejní mluvčí Lucie Konečná.

Policisté navíc zjistili, že se jedná o recidivistu, který byl v minulosti opakovaně odsouzený pro různorodou trestnou činnost včetně majetkové a brány věznice opustil naposledy v březnu 2022 se zkušební dobou do roku 2026. "Vyšetřovatel podal státnímu zástupci podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby a soudce návrh státního zástupce akceptoval a obviněného muže poslal na konečný verdikt čekat do vazební věznice. Už nyní je však jisté, že kriminalisté prověřují další skutky a čísla tak nebudou zdaleka konečná," uvedla mluvčí.

I když by se mohlo zdát, že muž toho stihl hodně, „schovával“ si ještě jedno překvapení pro všechny k okresnímu soudu, kde probíhalo jeho vazební zasedání, když se pokusil o útěk. Přitom zdemoloval zařízení v hodnotě bezmála 200 tisíc korun. "Muž využil chvíle, kdy mu byla sejmuta pouta, aby stvrdil podpisem tištěnou listinu. Policisté jej však okamžitě za pomocí donucovacích prostředků na místě zpacifikovali a následně neprodleně dopravili do Vazební věznice Hradec Králové," popsala Lucie Konečná.