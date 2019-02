Východní Čechy – Ačkoliv již skončila návštěvnická sezona, správy objektů památek v péči Národního památkového ústavu přesto na listopad a prosinec nachystaly řadu kulturních akcí, kterými chtějí zpříjemnit předvánoční i vánoční období.

Vánoce na zámku Hrádek u Nechanic. | Foto: DENÍK/Drahomíra Považanová

Královéhradecký kraj

Státní zámek Hrádek u Nechanic

23. 11. – 8. 12. Vánoce na zámku – prohlídky vánočně vyzdobené expozice, kuchařky vaří zámecký anglický punč, kávu a čaj ve staré zámecké kuchyni. Prodej vánočního cukroví, perníčků, vánočních ozdob, drobných dárků a suvenýrů.

23. 11. Vánoční koncert v 18.30 hodin a ve 20 hodin ve Zlatém sále.

30. 11. Vánoční koncert v 18.30 hodin a ve 20 hodin ve Zlatém sále.

7. 12. Vánoční koncert v 18.30 hodin a ve 20 hodin ve Zlatém sále.

Státní zámek Ratibořice

5. 12. – 8. 12. Knížecí Vánoce na zámku v Ratibořicích a Advent v Babiččině údolí – při prohlídce adventně a vánočně vyzdobených zámeckých interiérů se návštěvníci seznámí s průběhem vánočních svátků na bývalém náchodském panství v druhé polovině 19. století.

V Rudrově mlýně v Babiččině údolí obdobím adventu a Vánoc na českém venkově provedou členové folklorního souboru Barunka.

Státní zámek Náchod

25. 11. – 27. 11. Advent na zámku (pro MŠ, ZŠ a jiné objednané skupiny).

28. 11. – 1. 12. Advent na zámku pro veřejnost – prohlídky adventně a vánočně vyzdobených interiérů zámku – od 10 do 16 hodin.

Hospital Kuks

23. 11. – 24. 11. Vánoční trhy s prodejem tradičních řemeslných výrobků doprovázené kulturním programem (koncerty, prohlídky).

14. 12. Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční „Hej, mistře" – koncert v kostele Nejsvětější Trojice.

Pardubický kraj

Státní zámek Litomyšl

30. 11. od 10 do 16 hodin Barborkové slavnosti o prvním adventním víkendu. Řemeslný jarmark bude doplněn adventními prohlídkami zámku a patchworkovou dílnou pro malé i dospělé. Navíc zámecké sklepení ovládnou mocnosti pekelné.

1. 12. Adventní prohlídky zámku, bude zpřístupněno sklepení zámku s mocnostmi pekelnými.

27. 12. a 28. 12. Povánoční prohlídky zámku.

Státní zámek Slatiňany

9. 12. Vánoční recitál sopranistky Jany Sychrovské od 17 hodin. Tradiční předvánoční koncert v zámecké knihovně.

14. 12. Vánoční jarmark – začátek od 10 hodin. Těšit se lze na velký vánoční strom na nádvoří, možnost nákupu dárků, sladkých i slaných dobrot, několik hudebních vystoupení i prohlídku vánočně vyzdobených zámeckých pokojů.

21. 12. – 26. 12. Kouzlo vánočního zámku – začátek od 11 hodin. Zapomeňte na předvánoční stres a shon a přijeďte podlehnout kouzelné zimní atmosféře slatiňanského zámku. Čekají přepychově zařízené a vánočně vyzdobené pokoje, v kterých trávila před polovinou minulého století nejradostnější dny v roce knížecí rodina. Prohlídky se uskuteční denně od 21. do 26. prosince vždy v 11, 12, 13 a 14 hodin.

Soubor lidových staveb Vysočina, Veselý Kopec

30. 11. – 8. 12. Vánoce na Veselém Kopci – výstava ve všech objektech zaměřená především na vývoj způsobů zdobení vánočního stromečku od konce 19. století do poloviny 20. století. Ukázky lidových obyčejů, dárků, ozdob, pečiva. Každý den ukázky výroby vánočních předmětů. Otevřeno denně od 9 do 16 hodin. Podrobnosti: www.vesely-kopec.eu.

8. 12. Předvánoční jarmark na Veselém Kopci – prodej výrobků lidových výrobců od 9 do 15 hodin.

Památková rezervace Betlém v Hlinsku

14. 12. – 29. 12. Betlém vánoční – výstava ve všech roubených objektech přibližující tradiční lidové obyčeje, způsoby zdobení stromečku, ukázky tradičního pečiva. Budou vystaveny lidové betlémy včetně unikátního mechanického betlému Rudolfa Frinty.

Otevřeno denně mimo pondělí, 24. 12., 25. 12. a 31.12. od 8.30 do 12 a od 12.30 do 16 hodin. Dne 26. 12. otevřeno od 13 do 16 hodin.