“Trapasy se při natáčení zas tak moc neděly, spíš tam vznikla moc dobrá parta lidí,” přiznala Nelly Řehořová. “Nejstarším žákem byl Vojta Drahokoupil. V době natáčení mu bylo přes dvacet let a hrál deváťáka, ani jsme mu tenkrát nemaskovali tetování,” uvedl režisér a dodal, že film začali natáčet už v roce 2018 a premiéra plánovaná na rok 2020 byla odsunutá hlavně kvůli tehdejším opatřením. Komedie se natáčela téměř měsíc a nejtěžší bylo prý sehnat školu, která je nechá uvnitř měsíc pracovat. Film byl natočen podle muzikálové předlohy, některé reálie ale byly záměrně pozměněné. “V předloze má hlavní role mladšího bratra, my jsme Nelly dali sestru. Pak se tedy měnily i scénáře a texty písní. V “záchodové” scéně malá Ines zpívá, že touží náznak prsů mít. V muzikálu to byl náznak vousů,” rozesmál diváky režsiér.

Nejen při besedě, ale po celý film diváci odměňovali tvůrce smíchem a potleskem. Bohužel však při nesoutěžním promítání. To soutěžní filmu vyneslo pouhých 4,04 procent smíchu.

Plné kino tleskalo režisérovi dalšího soutěžního snímku - Petrovi Nikolaevovi. Střídavka je film o partnerských vztazích, střídání životních partnerů, dětí i velké rodině, která potřebuje fungovat jako tým. Přes dvacet procent smíchu je poděkování tvůrcům od novoměstského publika.

FOTO: Dobří holubi se vracejí. "Drzá" holka zpátky v Nováči

Do fotbalového prostředí návštěvníky festivalu zavedl Vyšehrad:Fylm, ve kterém se vrací Lavi, aby zjistil, jestli po úspěších ve fotbale ustojí i manželství a rodičovství. “Do latě” pak diváky dal právě Laviho trenér Jiří Ployhar ml., který se zúčastnil besedy s diváky.

Ač počasí čtvrtý den festivalu moc nepřálo, před kino program návštěvníky nalákal. Zpívala písničkářka Sabina Uxová a poté Julián Záhorovský.

Festival čekají ještě tři dny soutěžení. Ve čtvrtek o cenu smíchu zabojuje Láska na špičkách, Pánský klub (doprovodí jej Kristýna Hrušínská, Milan Šteindler, Matěj Balcar, Martin Leták) a Prezidentka. V pátek Velká premiéra, film Řekni to psem a Betlémské světlo. A v sobotu už se v Novém Městě budou rozdávat festivalové ceny. Tu pořadatelskou - za nezapomenutelné role v komediálních filmech - si osobně převezme Daniela Kolářová.

Právě sobota rozhodne o tom, kdo si odnese cenu smíchu. Žebříčku zatím stále velí Mimořádná událost s 32,72 procenty smíchu, na druhém místě je Vyšehrad:Fylm s více než 25 procenty. “Někdy slyšíme, že měření není relevantní, protože soutěžní komedie promítáme v různé hodiny, není stejné množství diváků a podobně,” přiznal ředitel festivalu Zdeněk Krákora. Je ale na samotné komedii, jak dokáže diváky nalákat a hlavně naladit.

“S návštěvností festivalu jsem velice spokojen. V současné chvíli je prodáno více než 3100 vstupenek a vím, že číslo ještě bude stoupat. Je to nejvíc v historii statistik festivalu,” chválil si Krákora.

(kt)