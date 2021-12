K zemi hleď! Jak se z DiCapria a dalších hvězd zrodili outsideři z nového trháku

Za sebou měla osmdesát let filmové a televizní kariéry. V roce 2014 získala zápis v Guinnessově knize rekordů za vůbec nejdelší kariéru televizní herečky. Má i svou hvězdu na Hollywoodském chodníku slávy. Betty White je také jediným člověkem, který byl nominovaný na cenu Emmy ve všech kategoriích, na Emmy byla nominovaná v letech 1951–2011. V roce 2012 získala cenu Grammy, a stala se tak nejstarší držitelkou této ceny.

Byla anomálií

V zábavním průmyslu, který se orientuje na mládí a kde se kariéra herečky po čtyřicítce může chýlit ke konci, byla Whiteová anomálií, napsala agentura Reuters. Whiteová byla hvězdou v šedesáti a fenoménem popkultury v osmdesáti a devadesáti letech.

"Třebaže Betty měla brzy oslavit 100 let, myslel jsem si, že bude žít věčně," řekl časopisu People hereččin agent a blízký přítel Jeff Witjas.

"Je neuvěřitelné, že jsem stále v oboru a že to se mnou stále snášíte," řekla Whiteová při vystoupení na slavnostním předávání cen Emmy v roce 2018, kdy byla oceněna za svou dlouhou kariéru. "Je neuvěřitelné, že můžete mít dlouhou kariéru tak dlouho a lidé to stále snášejí. Kéž by to tak bylo i doma," dodala.

Výběr filmografie



• Rada a souhlas (1962)

• Svatý muž (1998)

• Povodeň (1998)

• Dennis postrach okolí znovu zasahuje (1998)

• Jezero (1999)

• Druhá šance (1999)

• Příběh malého slona – dabing (2000)

• Dům naruby (2003)

• Třetí přání (2005)

• Návrh (2009)

• Láska a tanec (2009)

• Zase ona! (2009)



Seriály



• The Golden Girls (1985–1992)

• Sběratelé kostí (2005–2017)

• Nouzové přistání (2010–2015)