Můžete se těšit na velmi osobitý a zároveň energický projev Ireny Budweiserové, která byla třicet let členkou skupiny Spirituál Kvintet, při interpretaci spirituálů, gospelů, bluesových skladeb, folkových balad a vlastních písniček, podpořený virtuózní hrou kytaristy Jakuba Racka, se kterým Irena zazpívá i několik duetů.

Posluchači se mohou těšit na spirituály Everytime, Lord Help me či Jericho, baladu I Rather go Blind, Ebenovu miniaturu Zapomeneš a některé autorské kousky.

Jiří Řezník