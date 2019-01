Broumov – Tradiční Broumovská pouť bude mít letos od 24. června zcela netradiční podobu. „Konečně bude na náměstí letos klid,“ pochvalují si obyvatelé centra města rozhodnutí radnice přemístit kolotoče, houpačky, strašidelný dům a další atrakce na parkoviště u městského úřadu. Právě tento prostor byl totiž vybrán jako nové místo pro atrakce, které se tak nyní musí spokojit s menším prostorem.

Okolní kulisu Broumovské pouti někteří považují za nevhodně zvolenou. Vadí jim zejména blízkost křižovatky. | Foto: DENÍK/Jiří Řezník



Lidé si stěžovali, tak přišla změna

Kritici Broumovské pouti na náměstí poukazovali na ničení středu města těžkou technikou a stěžovali si na nepřiměřenou a nekonečnou směsici hudby, která po dobu trvání pouti útočila na ušní bubínky obyvatel náměstí. Radnice jejich nářky vyslyšela rozhodla se pro změnu.



Kulturní komise města pak vybírala z jiných možností, kde by mohla pouť fungovat: parkoviště pod ZŠ Hradební, ani hřiště v Olivětíně či Tužme se sítem kvalifikace neprošly, a tak provozovatelé atrakcí průběžně od začátku týdne rozbalovali své atrakce na parkovišti u křižovatky vedoucí do centra města.



A právě i toto umístění se stalo vzápětí rovněž terčem kritiky: „Pouť na nejrušnější křižovatce v Broumově a vyjančené děti - rodiče, dávejte si na ně velký pozor, do křižovatky to je pár kroků…“ upozorňuje na Broumovském diskuzním foru „pajan“.

Odezvy broumovské veřejnosti na atrakce na parkovišti jsou různé – někdo „vystrnadění“ z centra města chválí jako dobrý krok, jiný si ťuká na čelo, cože se to vymyslelo za paskvil.



Ani provozovatelé atrakcí nebyli z rozhodnutí radnice příliš nadšeni – na vytyčeném placu není prostor pro všechny zájemce. „Je tu málo místa, nevejde se nás sem tolik,“ krčil rameny mladý muž, který otíral sedadla jedné z atrakcí. „Kolotočáři“ navíc mají obavu, že jim zítřejší odpolední program 26. června, který se odehrává od 17 hodin o desítky metrů dál na Dětském hřišti odloudí potenciální zákazníky, za nimž se svými atrakcemi přijeli. Přesto ale provozovatelé atrakcí na Broumov nezanevřeli a finančně výrazně podpořili ohňostroj, kterým v sobotu 25. června ve 23:30 červnová pouť vyvrcholí.