Pět dní, pět pódií, 150 kapel z celého světa, výstavy nebo i horror kino – to a mnoho dalšího chtějí pořadatelé naservírovat tisícovkám návštěvníků. „Možná jste si všimli, že datum se rozrostlo o kalendářní den. Ano, po vynucené roční pauze chceme naše pětadvacátiny oslavit v míře vrchovaté, takže klasická úterní warm-up párty se rozšiřuje a stává se oficiálně festivalovým dnem,“ prozradil, Pavel Pavlík z pořadatelského týmu, který představil 20 nových kapel do sestavy Brutal Assaultu.

„Loňský šílený rok už dozněl, a my s velkou radostí přinášíme novou várku potvrzených kapel pro nadcházející ročník 2021. A jde opravdu o várku, protože nových kapel do sestavy festivalu máme hned dvacet a pokrývají celé spektrum žánrů, aniž by se zapomnělo na jakýkoli,“ ujišťuje Pavel Pavlík že ze sestavy festivalu jsou aktuálně potvrzeny ⅔ interpretů. „A nová jména budou nadále přibývat. Chystáme mnoho organizačních vylepšení a nových projektů, ať již na hlavním festivalovém náměstí nebo přilehlých prostorách,“ dodává, že organizátoři chtějí festival posunout o notný kus kupředu a vám dopřát posluchačům zážitek hodný 25 let Brutal Assaultu.