/FOTO, VIDEO/ Ve středobod metalového světa se na několik dní promění pevnost Josefov. První stovky návštěvníků, vesměs ze zahraničí, si přijeli do historické vojenské pevnosti užít divoký Brutal Assault, jenž dlouhodobě patří mezi nejlepší a nejoceňovanější festivaly na světě.

Brutal Assault začíná: V josefovské pevnosti se zabydlují tisíce metalistů | Video: Jirka Řezníik

Od úterního rána se začala plnit parkovací místa, vyrůstaly první desítky stanů a metalisté s půllitry piv a jídlem obsazovali lavice a stoly vynesené na chodník. Vzhledem ke svému původnímu účelu pevnost disponuje zajímavou dispozicí, a tak se po průběh festivalu areál mění v malé město, v němž se nachází kamenné hospody a bary, drobná náměstí a prostory se spoustou míst k sezení uvnitř hradeb, jež poskytují úkryt před počasím.

Letošní Brutal Assault má doslova šílený line-up našlapaný jmény celkem 153 interpretů. "Dosud největší kavalérie umělců se na festivalu vystřídá během čtyř dní na pěti pódiích. Výběr i letos reprezentuje to nejzajímavější a nejlepší, co metalová kultura nabízí," říká Pavel Pavlík z pořadatelského týmu. Někteří vystupující už mají splněno, když se předvedli na úterní zahřívací party.

Tvrdá hudba ale není jediným žánrem, který mezi pevnostními zdmi bude vřít - je tu i protipól v alternativních a experimentálních žánrech jako neofolk, elektronika, ambient, industrial a další, jimž je určena celá jedna scéna (KAL). "Návštěvníci ji naleznou naproti tradičnímu hororkinu, kde si premiéru opět odbude film z produkce ochránců moří, společnosti Sea Shepherd, kterou Brutal Assault několik let podporuje," prozrazuje Pavel Pavlík, že Brutal Assault klade důraz i na začleňování okrajového umění a rozličnost hudebních stylů.

OBRAZEM: V pevnosti se i za deště rodí metalové peklo. Brutal Assault se blíží

Pořadatelé neopomíjejí ani nejmladší generaci. Letos zřídili i originální dětskou zónu, kde budou probíhat kreativní hry, prohlídky podzemí pevnosti, ale také hudební workshopy, které poslední festivalový den zakončí dětský koncert na jednom z pódií.

Brutal Assault při svém téměř pětidenním konání klade důraz i na nehudební program. V areálu je k vidění několik uměleckých expozic, návštěvníci mohou zažít hrůzostrašnou prohlídku josefovských kasemat (atrakci Pit of Doom), jazz vinárnu s live pianistou či gastro-soutěž pro milovníky chilli. Proměnou části pevnosti do dystopického Mad Max stylu nechá festival návštěvníky vplout do post-apo světa.

Metalový zmrzlinář z České Skalice hrál na jednom podiu i se Sepulturou

Fanoušci hudby z celého světa však na Brutal Assault jezdí za hudbou. A ta je tu zasazena do unikátní atmosféry pevnosti z 18. století, kterou festival v synergii s jeho fanoušky dobrovolně už po mnoho let napomáhá opravovat; jen v r. 2023 tu odpracovali přes 2400 hodin. Letos fanoušci pod otevřeným nebem mezi zdmi pevnosti mohou navštívit koncerty heavy ikon jako In Flames, Napalm Death, Agnostic Front, Sepultura nebo Obituary a vzápětí na stejném místě vidět uvidí rituální představení Heilung, synth-umělce jako Perturbator či Carpenter Brut nebo nejposlouchanějšího Čecha na Spotify, alternativního rappera, který si říká Redzed.