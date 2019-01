Hronov -Bude v pondělí 14. února odpoledne hronovské náměstí svědkem rekordu? Zatím vše nasvědčuje tomu, že ano. Očekává se kolem tří tisícovek srdíček na jednom místě.

Perníkové srdce | Foto: DENÍK/ Tomáš Kubelka

Protiví se vám komerční charakter a nečeskost Valentýna, ale na druhé straně podporujete výchovu dětí a mládeže k pozitivním hodnotám a úctě ke všem podobám lásky, které není nikdy dost? Potom je Srdíčkový den pro vás to pravé!



Na pondělí 14. února - svátek svatého Valentýna připravuje hronovská Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD netradiční akci, kterou bude pokus o český rekord, a to shromáždění co největšího počtu ozdobených valentýnských srdíček na jednom místě.



Tento pokus bude součástí projektového dne k tématu svátku lásky a zamilovaných na hronovské hotelovce, s jehož výsledky se bude moci seznámit široká veřejnost, žáci základních škol i děti z mateřských škol.



Program bude zahájen v pondělí v 11 hodin na náměstí, kde proběhnou drobné soutěže a ukázky dovedností číšníků, barmanů, kuchařů a cukrářů.

Tím nejdůležitějším okamžikem dne bude pro všechny ve 14 hodin hlavní program před Jiráskovým divadlem, kde ve spolupráci s KIS Hronov, ZUŠ Hronov a dalšími mohou návštěvníci zhlédnout pestré pásmo vystoupení a na vyvěšených srdíčkách obdivovat fantazii všech malých i větších „malířů“.

Zároveň proběhne pod dohledem komisaře agentury Dobrý den z Pelhřimova oficiální přepočítávání srdíček a následné vyhlášení celkových výsledků.

Úkolem pro překonání rekordu bude shromáždit více jak 600 srdíček na jednom místě, což je prozatím podobný rekord.



To by mělo být dle slov Martiny Zálišové – jedné z pořadatelek bez problémů splněno, jelikož do akce voňavé perníkové srdíčko jako symbol lásky, zamilovanosti, mládí i gastronomických tradic, které si hotelovka k tomuto svátku zvolila, se zapojilo celkem 27 základních škol ze širokého okolí od Krkonoš po Hradecko, které představují více než 1500 žáků a téměř tři tisícovky srdíček, tyto školy obdržely upečené perníky, které žáci podle svého zdobí.



Tímto Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD vyzývá veřejnost, jak místní, tak i ze širokého okolí, aby přišla během pondělního dne na hronovské náměstí a snahu všech zúčastněných svou přítomností podpořila.



Jako poděkování všem školám, které se do srdíčkové akce zapojily, nabízí hronovské pracoviště školy pro třídní kolektivy možnost návštěvy školy a prohlídku s programem nejen 14. února, ale po telefonické dohodě i kdykoli v jiném termínu. (jm)