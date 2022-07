Třetí ročník Free World Broumov prostřednictvím hudby opět připomenul slova Václava Havla, že láska a pravda musí jednou zvítězit nad lží a nenávistí a Ivana Martina Jirouse, že na poklepávání po ramenou zahyne každá kultura. Pořadatel akce Stanislav Pitaš také na začátku vystoupení vzpomenul na Olgu Havlovou, která by se 11. července dožila 89 let. Hlavní kapela Free Worldu byl Trilobeat a jako hosté ani letos neodmítli pozvání Lord Bishop Rocks v čele s dvoumetrovým obrovitým frontmanem z newyorského Bronxu Lordem Bishopem.

Jaké skladby letos zazněly?

Vladimír Mišík - Sladké je žít

ZZ TOP - Sharp Dressed Man

Jasná páka - Špinavý záda

Cream - White Room

Petr Kalandra - Dětské šaty (Neil Young - Heart of Gold)

David Bowie - Heroes

The Plastic People of the Universe - Kanárek

Rolling Stones - Satisfaction

Neil Young - Rockin´ in the Free World

Milan Hlavsa - Muchomůrky bílé