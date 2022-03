"Myslím, že pro české posluchače má francouzština určité kouzlo. Navíc je pro Jessicu rodným jazykem a údajně velmi zpěvným. Píseň In the sunshine je potom na albu jediným anglickým zástupcem. Skladby také poměrně často prokládáme českými pasážemi, které jsou zase příznivé pro publikum a srozumitelnost," představuje Eva Kroupová nové album, do něhož chtěly obě hudebnice otisknout širokou škálu pocitů.

"Šansony jsou hodně o emocích, záleží tedy i na vaší momentální náladě. Některé písně jsou bolestné, jiné parodické, nostalgické či zamilované. Zatím největšího úspěchu dosáhla skladba Ҫa va, bonjour, která běžela ve vysílání Českého rozhlasu," prozradila, že s novým albem plánují koncertní turné.