Po roce Nové Město nad Metují už tradičně ožije smíchem. 45. ročník festivalu české filmové komedie nabídne v půlce září opět pestrý a hlavně veselý filmový i doprovodný program. Cenu pořadatelů za nezapomenutelné role v komediálních filmech si odnese herec Luděk Sobota, který v sobotu 27. května oslaví 80. narozeniny.

Luděk Sobota během rozhovoru pro Deník | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

„Jako každý rok jsme měli ten těžký úkol vybrat jednoho z herců, kterému jako pořadatelé udělíme Cenu za nezapomenutelné role v komediálních filmech. Letos naše volba padla na Luďka Sobotu, a to zvlášť proto, že jeho komediální role baví diváky i po padesáti letech, což se ne vždy podaří,” vysvětluje ředitel festivalu Zdeněk Krákora. Herec, známý třeba z komedií Jáchyme, hoď ho do stroje nebo Jen ho nechte, ať se bojí, si cenu převezme osobně v pátek 15. září na slavnostním zakončení festivalu. „Luděk Sobota navíc letos slaví 80 let, a tak to bereme i jako naše přání k jeho kulatinám,” dodal Krákora.

Pořadatelé festivalu udělují cenu za nezapomenutelné role v komediálních filmech každý rok. V loňském roce ji převzala herečka Daniela Kolářová, předloni to byl Petr Nárožný.

Herečka Daniela Kolářová.Zdroj: archiv festivalu české filmové komedie

Na festivalu jsou udělovány také ceny poroty a cena diváků. „V odborné porotě letos opět zasedlnou filmová kritička Věra Míšková, novinářka Jana Podskalská, herečka a dabérka Kamila Špráchalová, herečka Zuska Velichová, hudební producent a skladatel Daniel Barták, kameraman Peter Beňa, filmový nadšenec Jiří Kunte, režisér a scénárista Zdeněk Zelenka a prezident Herecké asociace Ondřej Kepka," vyjmenovala Kateřina Toholová, která pravidelně informuje o festivalovém dění.

Kdo získá Zlatý Prim?

O tom, kdo si odnese Zlatý Prim, cenu za režii, scénář, hudbu, herecký výkon či výkon mladého tvůrce, rozhodnou porotci v půlce září a veřejnost se držitele cen dozví až na slavnostním zakončení festivalu 15. září v novoměstském Kině 70.

„Po promítání posledního soutěžního snímku se dozvíme i držitele naší tradiční ceny - Novoměstského hrnce smíchu, tedy ceny divácké,” podotknul ředitel festivalu. Na diváky totiž jako každý rok čeká ten nejzábavnější a nejlehčí úkol - od srdce se smát! A svým smíchem poslat Hrnec smíchu, jehož autorkou je hrnčířka Petra Bláhová, jedné ze soutěžních komedií.

Jako vždy bude při každém soutěžním promítání v sále měřen smích. Tvůrci snímku s největší délkou prosmátí si z Nového Města odvezou právě tuto tradiční a zároveň jedinečnou diváckou cenu. „V loňském roce diváky nejvíce rozesmál snímek Mimořádná událost," připomněla Toholová s tím, že časoměřiči naměřili 32,72 procent prosmátého času.

Moderátor Michal Jančařík.Zdroj: archiv festivalu české filmové komedieFestivalovým programem opět provede moderátor Michal Jančařík, který do Nového Města nad Metují jezdí sice pracovně, ale prý hlavně kvůli veselé a až rodinné atmosféře.

Podle Kateřiny Toholové bude finální program festivalu známý už v červnu, jistotou je, že bude obsahovat soutěžní i nesoutěžní promítání českých filmů a také doprovodný program. Do novoměstského kina jsou už teď zvaní herci a tvůrci, aby se v týdnu od 10. září do 15. září 2023 setkali s návštěvníky festivalu.