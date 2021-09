I druhý festivalový den se v Novém Městě nad Metují soutěžilo o diváckou cenu smíchu. Na programu byly (mimo jiné) dva soutěžní snímky. Vyšehrad: Seryjál, na kterém bylo naměřeno celkem 8,6 % prosmátého času a Cesta domů, které se diváci smáli méně - stopky naměřily 4,5 % prosmátého času.

Cesta domů je posledním dílem trilogie režiséra Tomáše Vorla. Jednu z hlavních rolí v této komedii hraje Lucie Šteflová, která přijela do novoměstského kina. | Foto: Michal Fanta

Cesta domů je posledním dílem trilogie režiséra Tomáše Vorla. Jednu z hlavních rolí v této komedii hraje Lucie Šteflová, která přijela do novoměstského kina. “Ve filmu mou dceru hrála i moje dcera. Měla dokonce třicet natáčecích dní, což není úplně typické. Nejvtipnější zážitek z natáčení přišel v den, kdy byl režisér hodně vytočený. To si tak člověk říká, co bude. A zrovna jsme natáčeli scénu, kdy v lese pomalu tančíme tai-či. Jdu po lese a vidím tam právě Tomáše, jak chvíli po tom, co ho člověk vidí vytočeného do běla, tančí po lese. To bylo hodně vtipné,” usmívala se mladá herečka.