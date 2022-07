Program koncertu:

Bohemian rhapsody – Freddie Mercury

Lenorka – Dalibor Bárta

Šípková Růženka – Deep purple/ J.Schelinger

Moře kupodivů – Václav Noid Bárta

Pro Terezku – Václav Noid Bárta

Nothing else matters – Metallica

Poslední akční hrdina – Ondřej Brzobohatý

America – Lucie

Cant help falling in love – Hugo Peretti

My way – Paul Anka, Claude Francois

V sobotu 30. července se festival vrátí zpět do Broumova, kde v kostele sv. Petra a Pavla vystoupí rezidenční umělkyně festivalu, harfenistka Kateřina Englichová. Ta se tentokrát představí v komorní úloze - ke spolupráci přizve renomovanou interpretku barokního repertoáru Markétu Cukrovou, se kterou společně uvedou adaptace a úpravy známých barokních písních v autorské úpravě Kateřiny Englichové. Interpretky se záměrně vyhýbají nejznámějším dílům a vybírají i méně známé autory. Árie jsou proloženy Händelovým koncertem původně určeným pro varhany, v rámci koncertu tak zazní postupně všechny tři věty. Zajímavostí koncertu je bohatá ornamentace, kterou upravil Libor Pešek a Milan Muclinger. Vstupné na koncert je dobrovolné, výtěžek putuje na pomoc kostelům.