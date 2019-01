Trutnov /DOPLNĚNO/ - Trabi show už po osmé přivedla do Jívky na pomezí Trutnovska a Náchodska „vymazlené“ typy východoněmeckých aut.

Osmý ročník Trabi show se konal o víkendu na rozmezí Náchodska a Trutnovska v Jívce, kam se sjeli majitelé východoněmeckých automobilových legend – trabantů, barkasů a wartburgů. Vyšperkovaná, vytuningovaná autíčka , kterých bylo kolem stovky, přilákala velkou pozornost veřejnosti.



„Letos přijelo méně vozů než v jiných letech. Je znát, že lidem asi chybějí peníze. Ale máme tady zase asi deset účastníků z Polska,“ řekl Jaroslav Bábík, člen Trabant klubu, který je duchovním otcem srazů.



„Jezdili jsme dřív na různá setkání trabantů jinam a řekli si, proč by to nešlo i u nás,“ zavzpomínal na začátky. Sám má doma šestnáct trabantů, a jak přiznal, dělá na nich už třináct roků.



„Před revolucí to bylo pro lidi vlastně finančně nejdostupnější auto. Nějak mě to tenkrát chytlo, a tak jsem u toho zůstal dodnes,“ dodal Bábík. Na srazu představil „vytuněného“ perleťově zeleného, metalízovaného fešáka z roku 1986.



Velkou pozornost návštěvníků poutal například také žlutozelený trabant s přívěsem, ve kterém si posádka vozí ložnici i se záclonkami.



Zvláštní spojení dvou trabantů patří Petře Šteflů, která přijela na Trabishow s kamarádkou Miladou Šímovou, autorkou interiéru. Přezdívka nedozrálý banán je pro trabanta ze Slaného trefná. Také obě ženy z posádky barevně ladily k představovanému tandemu. „Někdy jezdíme i s mými dětmi, tak si v přívěsu hrajou. Taky jsou na trabanty ulítlé,“ svěřila se Petra Šteflů, která vozidlo vlastní od roku 2006.



“Je to zvláštní trabant. Byl vyrobený v roce 1991, ale dlouho ležel v tureckém přístavu a prodával se o pět let později. Zachránilo se zhruba 440 kusů, které byly dané do výprodeje. Je to vlastně jeden z nejmladších trabantů a myslím, že jediný v zemi,“ přiblížila Petra a dodala: „Od narození jsme jezdili trabantem, brácha se jim taky věnuje, přestavuje je, je to taková naše vzpomínka na dětství,“ dodala sympatická trabantistka ze Zlonic u Slaného.

