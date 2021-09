Večerní soutěžní komedie Deníček moderního fotra byl novoměstský kinosál vyprodán už dlouho dopředu. Předlohu k filmu napsat Dominik Landsman, rodák z Východních Čech - ten také pozdravil diváky z plátna. Po filmu se připojil i “moderní fotr” Jiří Mádl a režisér a scénárista filmu Jan Haluza. ”Rozbrečet ty malé děti v pravou chvíli bylo na natáčení vlastně to nejjednodušší, o dost jednodušší, než je uklidnit. Prostě když mě viděly, začaly řvát,” uvedl besedu po filmu Jiří Mádl. “S oblibou říkám, že jsem původně měl hrát roli Čeňka, ale pak mi narostly vousy. O natáčení filmu jsme totiž začali uvažovat už před sedmi lety,” prozradil herec o komedii, při které diváci prosmáli 27,7 procent filmového času a katapultovali ji tak na prozatímní první místo žebříčku smíchu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.