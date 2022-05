Hlavní protagonistka Tamara Morozova je na Ukrajině známá divadelní a filmová herečka a dabérka, která byla na Mezinárodním festivalu uznána jako nejlepší herečka v postsovětském prostoru. Hrála ve 150 ukrajinských a mezinárodních televizních seriálech a filmech. Kromě toho je autorkou desítky her, které se hrají v divadlech po celém světě. Dabuje hollywoodské filmy, např. Michelle Pfeiffer ve filmu Marvel, Tildu Swinton ve filmu Doctor Strange.

Její manžel Jevgenij Morozov působil jako herec v Kyjevském divadle Lesya Ukrajinka a působil jako učitel na Filmové fakultě Divadelního ústavu. Před 25 lety stál u zrodu prvního soukromého divadlo Visavi na Ukrajině.

Umělci výtěžek z dobrovolného vstupného odešlou na Ukrajinu, ve prospěch těch, kteří byli nuceni vyměnit působení v kultuře za domobranu. V pátek 20. května od 19 hodin se bude divadelní představení konat v Kolárově divadle v Polici nad Metují.

"Dopis neznámé" je divadelní hra na motivy povídky Stefana Zweiga. Je to hra o dívčí lásce ke slavnému spisovateli. Celý život Neznámá milovala jednoho muže a ten jí nevěnoval pozornost. Porodila mu dítě. A on to ani nevěděl. Stala se prostitutkou, aby nakrmila svého syna. Spal s ní, ale netušil, kdo to je. Když dítě zemřelo, žena mu napsala dopis, ve kterém vypráví o celém svém životě a lásce k němu. Představení trvá 80 minut a zazní v něm hudba Schuberta, Vivaldiho, Čajkovského a Jarreho.