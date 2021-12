S ženou Marií byli manželé 15 let, z nichž on byl po zatčení v roce 1951 devět let vězněn v komunistickém lágru. Marie s třemi dětmi byla vystěhována z bytu a skončila na statku bez vody, elektřiny a topení. Ve vězení zastihla Zahradníčka i smrt jeho dvou dcer, které zemřely na otravu houbami. Byl propuštěn na pohřeb s tím, že už se nemusí vracet, ale pak jej stejně odvezli zpět do vězení. Marie přesto stihla počtvrté otěhotnět. Své čtvrté dítě viděl Jan až v jeho třech letech. Čtyři měsíce nato zemřel.

Inscenaci přiváží do Broumova divadelní spolek Jedl, který v roce 2011 založili David Prachař, Jan Nebeský a Lucie Trmíková coby platformu pro nezávislé autorské divadlo. Typické je pro ně přetváření literárních děl s autorským psaním herečky a scénáristky Lucie Trmíkové a propojování divadla se všemi dalšími oblastmi umění od sochařství po hudbu. K tomu přistupuje výrazný rukopis Jana Nebeského vyznačující se mimořádnou jevištní imaginací.