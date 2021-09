VIDEO: Plakát se siluetou nahého dívčího těla ležícího na podešťově se lesknoucí dlažbě je „tajnoslibnou“ pozvánkou na čtvrteční křest povídkové knihy „Periferie něhy“ spisovatelky Evy Kroupové. Broumovská rodačka se v ní spolu s fotografiemi Vesny Walden, která s tématikou ženského těla pracuje už delší dobu, možná pouští na tenký led.

Do Edenu na premiéru: Periferie něhy promlouvá o tom, na co jiní jen tajně myslí | Video: Deník/Jiří Špreňar

„Ano, je to téma, které v autorském podání ženy zde není až tak běžné,“ uvědomuje si, že leckdo může být šokován, že i vdaná žena a matka od dětí se nebojí projevovat v této stále poněkud tabuizované oblasti. „Chceme veřejnosti představit téma otevřenosti k otázkám mysli a těla. Že bychom měli sexualitu vnímat jako běžnou součást lidského života a že není nic divného na tom, když nás zajímá. Nemělo by to být téma, které by mělo šokovat, ale spíš by mělo otevřít hranice a bariéry možná krapet uzavřenějšímu venkovu,“ říká Eva Kroupová, která knihu nazvala podle jedné z titulních povídek.