Hradec Králové - O víkendu budou mít pohotovost policisté i strážníci. Dopravní podnik posílil linku číslo 15.

Summer Of Love | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Až osm tisíc milovníků taneční hudby má podle policejních odhadů dorazit do krajského města na festivalSummerof Love.

Jedna z největších letních akcí s nábojem dance, trance, house a především techno rytmů odstartuje dnes po 16. hodině. První nadšenci však proudili do areálu Festival parku včera k večeru. Pořadatelé si pro nedočkavce připravili zahřívacíWarmup party.

Největší nápor návštěvníků se však očekává teprve dnes. „Organizační záležitosti si budou řešit pořadatelé přímo na místě. Strážníci budou dohlížet v okolí letiště na dodržování pořádku a pomáhat řidičům s navigací k areálu či na parkoviště,“ upřesnila mluvčí hradecké městské policie Eva Čížková.

Podobnou vyčkávací taktiku plánuje státní policie. V okolí letiště se bude pohybovat několik desítek mužů zákona. „Žádná speciální akce plánována není. Při běžných kontrolách se policisté zaměří především na kontrolu technického stavu vozidel a alkohol v krvi,“ uvedla mluvčí policistů Anna Pešavová.

Posilu připravil také dopravní podnik. Na autobusové lince číslo 15, která jezdí směrem k letišti, přibude o víkendu hned několik spojů, a to v sobotu v době od 16 do 23 hodin a v neděli od 7 do 12 hodin.

Parkování pro osobní auta bude možné přímo u areálu Festival parku. Podle odhadů pořadatelů nebude problém zajistit místo pro více než deset tisíc vozů. Kromě stokoruny za parkování zaplatí návštěvníci také 50 korun za kemp. V něm však najdou veškeré zázemí včetně pevných sprch.

Menších změn doznalo rozestavění pódií. „Po dohodě se starosty okolních obcí jsme přistoupili na kompromis. Hlavní scéna zůstane venku. Stejně tak jedna menší bude umístěna ve stanu a speciální zóna bude také pod širým nebem. Zbylých devět pódií jsme sloučením dvou z nich zredukovali na osm a umístili je do hangárů,“ objasnil úpravy jeden z pořadatelů Aleš Bleha.