Dřevíčská lávka opět pobaví pády do vody a muzikou

/POZVÁNKY/ Už po třinácté spojí oba břehy koupaliště ve Velkém Dřevíči dvě lávky (stabilní a plovoucí), které je nutno přeběhnout nebo přejet na kole či s trakařem.

NA ZDOLÁNÍ LÁVKY to chtělo notnou dávku odvahy a štěstí, ale i tak se to neobešlo bez nesčetných komických pádů do vody. | Foto: DENÍK/ Jiří Mach

V sobotu od 13 hodin začne soutěžní klání jednotlivců a dvojic. Prezence soutěžících se uskuteční už ve 12.30 hodin. Nebude chybět ani doprovodný program a koncert skupin Vivian, Warování, Sunday Jam a Nanovor. Připravené jsou i atrakce pro děti. Na Magic party se bude kouzlit Muzeum magie v Jaroměři vás zve na další přátelské posezení v duchu kouzel a magie. V sobotu od 15 hodin vystoupí Mistři Magické lóže M.S.Patrčky a hosté. V Zábrodí se chystá traktoriáda Na fotbalovém hřišti v Zábrodí se v sobotu uskuteční traktoriáda, na které nebudou chybět auto a moto veteráni. Sraz všech traktorů, traktůrků, sekaček, domamontů a dalších strojů je v 11 hodin na hřišti. Akce začne v poledne, ve 12.30 hodin startuje spanilá jízda po okolí a po návratu vypukne soutěž v jízdě zručnosti. „Občerstvení zajištěno,“ hlásí pořadatelé. Pro nejmenší pak začne od 15 hodin zábavné odpoledne se skákacím hradem a kolotočem, nebudou chybět projížďky na koních, ukázka modelů vojenské techniky, agility i dovádění v hasební pěně. Historická jízda parním vlakem Přečíst článek ›

Autor: Regina Hellová