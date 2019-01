Sourozenci Luďan (Martin Hofmann) a Dáša (Erika Stárková) žijí v komediálním seriálu Most! v této vile. Stojí na okraji Mostu v atraktivní čtvrti Zahražany, kde jsou nejstarší a také nejhezčí rodinné domy.

Tvůrci seriálu si vybrali zanedbanější stavbu, kde se v prvních dílech odehrávaly i intimnější humorné scény. Tady Luďan dává zamilovanému synovi rady do života, tady Dáša pozná jeho sexuální orientaci a tady začíná stmelování nesourodé rodiny. Až přijedete na výlet do Mostu, doporučujeme výhled na město z kopce s hradem Hněvín. Most budete mít jako na dlani a uděláte si o něm vlastní obrázek.

„Bylo nám tu dobře,“ řekl režisér Jan Prušinovský. Podle něj není moc měst, kde se snoubí krásná příroda s ryze socrealistickou architekturou.

