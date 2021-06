České herecké nebe se otevřelo legendě českého filmu i divadla Libuši Šafránkové. Svou stopu zanechala i na Rychnovsku.

Josef Abrhám a Libušě Šafránková na vyhlašování Českého lva v roce 2007 | Foto: Jiří Herman

Letos je to padesát let, kdy se komnatami opočenského zámku procházela Libuše Šafránková coby Barunka ve filmu Antonína Moskalyka Babička. Byl to právě on, kdo ji pro film a televizi objevil. Filmařům se tehdy interiéry tohoto někdejšího sídla Colloredo-Mannsfeldů zalíbily natolik, že si je zvolili, aby představovaly ratibořický zámek. Důležitou roli při výběru zřejmě sehrálo i zdejší schodiště.