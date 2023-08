Řadu originálních hudebních zážitků si budou moci odnést návštěvníci festivalu Za poklady Broumovska, jehož 18. ročník tento týden končí. Ve čtvrtek 31. srpna ve 21 hodin bude program festivalu zpestřen v klášterním kostele sv. Vojtěcha v Broumově koncertem Dua Kchun a jejich audiovizuálním projektem Purgatio. V ten samý den bude zahájeno Festivalové finále s lákavým doprovodným programem, který vyvrcholí v sobotu 2. září v 18 hodin v klášterním kostele sv. Vojtěcha závěrečným koncertem Filharmonie Hradec Králové pod vedením dirigenta Kaspara Zehndera.

Martin Hroch a Barbara Maria Willi, Bezděkov nad Metují. | Foto: Michal Sedláček

Osmnáctý ročník festivalu Za poklady Broumovska míří do finále. Program nabitého hudebního týdne startuje ve čtvrtek 31. srpna v 21:00 mimořádným koncertem tenoristy Martina Prokeše a barytonisty Marka Šulce, kteří společně tvoří Duo Kchun. To do klášterního kostela sv. Vojtěcha v Broumově přiveze speciální audiovizuální projekt Purgatio, který spojuje gregoriánský chorál, renesanční polyfonii, mluvené slovo a kresbu světlem v jeden celek. Vystoupení navazuje na úspěšné koncerty při svíčkách, které festival představil jako novinku před dvěma lety. O kresbu světlem a videoart se postarají Atila Vörös a Rudolf Živec.

„Návštěvníci koncertu se budou moci ponořit spolu s interprety do naprosté tmy a ticha a pozorovat, jak se prostor postupně probouzí světlem a magickými obrazy. Meditativní zpěv dvou lidských hlasů bude doplněný o hlas vypravěče Vladimíra Javorského, který recitací ze záznamu převypráví části z Danteho Božské komedie, věčný příběh o životě a smrti, o moudrosti a pokoře,“ popisuje připravovaný koncert ředitelka festivalu Tereza Kramplová.

Vstupné na koncert je 290 korun. Vstupenky je možné zakoupit na smsticket.cz nebo osobně na prohlídkovém okruhu broumovského kláštera (platba možná pouze v hotovosti).

Festivalové finále

Ve čtvrtek 31. srpna v klášteře odstartuje Festivalové finále s rozmanitým doprovodným programem. Ten bude zahrnovat prohlídky broumovského kláštera se závěrečným varhanním koncertem bratrů Andršových (čtvrtek 31. 8. a pátek 1. 9. v 10:00 a 12:00 v rámci prohlídek kláštera). Před klášterní kavárnou Café Dientzenhofer se pak bude možné zaposlouchat do ambientní hudby v podání hudebního dua Tomáš Mrština a Mathias Novak (čtvrtek 31. 8. od 14:00 a od 16:00).

Festival pak vyvrcholí závěrečným koncertem v sobotu 2. září v 18 hodin v klášterním kostele sv. Vojtěcha v Broumově. Zakončení festivalu s tématem dechových nástrojů a dechu jako takového se ujme Filharmonie Hradec Králové se svým šéfdirigentem Kasparem Zehnderem. Ten přijal i roli sólisty a představí se v dílech Wolfganga Amadea Mozarta a Giovanni Battisty Pergolesiho. Dovršením prezentace díla rezidenčního skladatele Jana Kučery bude provedení jeho orchestrální verze skladby Zrození. Program doplní výběr z baletu Pulcinella Igora Stravinského. Vstupné na koncert je dobrovolné, výtěžek putuje na pomoc kostelům.

Program koncertu:

Franz Beck: L’Isle déserte

Jan Kučera: Zrození (orchestrální verze)

G. Battista Pergolesi Koncert G dur nebo D dur pro flétnu, 2 housle a basso continuo

W. A. Mozart: Andante C dur pro flétnu a orchestr K 315

W. A. Mozart: Rondo D dur pro flétnu a orchestr (arr. Franz Anton Hoffmeister) K Anh. 184

I. Stravinskij: Pulcinella, suita výběr

Ohlédnutí za koncertem v Bezděkově

Neobvyklý hudební zážitek zprostředkoval návštěvníkům sobotní koncert v kostele sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují. Barbara Maria Willi a Martin Hroch představili posluchačům barokní repertoár ve hře na dvě cembala. Zazněla díla Johanna Sebastiana Bacha, Johanna Christiana Bacha, Giovanni Paiseiella či Françoise Couperina. Po okraj naplněný kostel odměnil hudebníky nejen velkou vnímavostí k hudbě, ale i zájmem o netradiční nástroj. Po koncertě seznámili hudebníci početnou skupinu zájemců s tím, jak cembalo funguje.

To, že byl koncert zážitkem nejen pro publikum, ale rovněž pro umělce, potvrzují jejich slova: „Koncert jsem si užila nádherně! Myslela jsem si, že nikdo nepřijde, když se koncert koná poměrně na odlehlém místě, a jsem velmi překvapená, že zde byla tak hojná účast a publikum bylo extrémně pozorné. Je zde nádherná akustika a mám radost, že mohu se svým bývalým studentem Martinem Hrochem navázat na naši tehdejší spolupráci. Hraje se nám spolu velmi dobře,“ ocenila koncert Barbara Maria Willi. A chválou nešetří ani Martin Hroch: „Bezděkov je naprosto unikátní místo! Pokud bych se sem mohl někdy vrátit a natočit zde třeba CD, bylo by mi velkou ctí, je zde naprosto výjimečná akustika. Publikum, které sem dnes přišlo, přineslo výjimečnou atmosféru a energii, která byla spolutvůrcem koncertu. Za to moc děkujeme!“

18. ročník festivalu Za poklady Broumovska se koná pod záštitou ministra kultury Martina Baxy, kardinála Dominika Duky a hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka.

Festival Za poklady Broumovska je hudební festival s jedinečnou atmosférou. Každé léto otevírá brány unikátní skupiny broumovských kostelů, které rozeznívá podvečerními koncerty renomovaných umělců z České republiky i ze zahraničí. Genius loci broumovského regionu, benediktinská historie a architektura zasazená do nádherné krajiny, to vše ve spojení s klasickou hudbou vytváří jedinečnou atmosféru festivalu, který se prostřednictvím špičkové hudby dostává do srdcí hudbymilovných posluchačů. Festival udržuje dlouhodobé cíle v podobě podpory mladé nastupující generace umělců, upozorňování na kritický stav kostelů a popularizace klasické hudby ve všech jejích podobách široké veřejnosti. Vstupné na vybrané koncerty je dobrovolné a přispívá k péči na záchranu kostelů broumovské skupiny.

Kateřina Ostradecká

Za poklady Broumovska

Agentura pro rozvoj Broumovska