Červený Kostelec /FOTOGALERIE/– Nedělní hlavní odpolední program udělal tečku za 56. ročníkem Mezinárodního folklórního festivalu.

Pětidenní maratón hudby a tance, ve kterém představili tradiční folklór své země soubory z mnoha míst světa tak úspěšně dospěl ke svému závěru.

Bohatý nedělní program zahájil dopolední průvod městem, ve kterém se soubory krátkými ukázkami představily obyvatelům města a divákům, kteří se na tuto netradiční podívanou pravidelně sjíždějí ze širokého okolí.



Po obědě se v přírodním amfiteátru nejprve představily lidové muziky a po nich se zaplněnému hledišti naposledy představily všechny soubory se svým vystoupením. Po posledních tónech a tanečních krocích již přišel čas na závěrečný ceremoniál, při kterém se ještě všechny soubory přišly na pódium poklonit divákům.



To nastal i čas na vyhlášení výsledků divácké soutěže, která probíhala v průběhu festivalu. Diváci si tak měli možnost zvolit nejlepší soubor a nejhezčí kroj. Jako nejlepší si diváci zvolili soubor z Mexika, po něm následoval Vranovčan ze Slovenska a soubor z Konga.



V kostýmech si nejlépe vedli tanečníci z Konga před Mexikem a Sicílií. Všechny vítězné soubory obdržely od ředitelky MKS a festivalu Ivy Ceprové dárkové ceny – největší radost měl soubor z Mexika, kde se z radosti objevily i slzy v očích. Ještě byla předána cena od vedení festivalu, kde cenu s poděkováním dětem za jejich aktivní přístup k udržení tradice souboru ve městě a rodičům, že své děti v této činnosti podporují, předala Iva Ceprová místnímu dětskému souboru Hadářek a cenu starosty předal osobně Petr Mědílek slovenskému souboru Vranovčan.



Tím byly všechny oficiality vyřízeny a už jen zbývalo vyslovit, že festival je definitivně zakončen – to v podvečer vyřkl starosta města Petr Mědílek.

K průběhu celého festivalu se vyjádřili i pořadatelé, kteří si pochvalovali zejména výborné počasí, které jim letos opravdu přálo. Spokojenost byla i se zájmem z řad diváků, kteří každý den plnili hlediště přírodního areálu.



Na páteční program se přišlo podívat 1217 a v sobotu rekordních 2290 diváků. Jinak vše probíhalo bez větších problémů, jen se vyskytlo pár kolapsů, kde návštěvníci podcenili slunečné počasí a nedodržovali pitný režim. I soubor z Turecka opustil svou objednanou vegetariánskou stravu a s chutí se pustil do stejných jídel, které byly připraveny pro ostatní soubory.

(Jiří Mach)