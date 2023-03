"V oblasti kultury získal ocenění Milan Poutník, za celoživotní pedagogickou činnost a přínos pro město Náchod na hudebně kulturním poli. Ocenění Talent v oblasti kultury obdrželo taneční duo Jana Jirmanová a Tereza Chocholoušová. Reprezentují město ve scénickém tanci. Talentem v oblasti sportu je družstvo mladších žáků házené TJ Náchod a oceněným sportovcem se stal Michal Prokop, a to za vzornou reprezentaci města v rychlobruslení na Světových hrách v Alabamě," informovala mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

Medailonky oceněných

Mgr. Milan Poutník (*6. 5. 1956, Jičín)



Mgr. Milan Poutník (*6. 5. 1956, Jičín)

Emeritní středoškolský pedagog Jiráskova gymnázia v Náchodě, češtinář a hudebník, muzikant a básník, zakladatel vokálně-instrumentálního souboru JGN Musica Viva (dříve Skřivánci) se narodil v Jičíně, ale většinu svého života prožil v příhraničním Náchodě. Za dobu své aktivní hudební kariéry působil v mnoha seskupeních, kde střídal hned několik dechových nástrojů (klarinet, saxofon a fagot). Jmenovat můžeme Velký dechový orchestr Náchod, Náchodské dechové trio, Folklorní soubor Hadař, Dechová hudba Náchod, Musica per quattro, Musica per fiati a další. Dlouhá léta byl členem Komorního orchestru Slávy Vorlové a členem výboru Komorní hudby Náchod, jehož je momentálně předsedou.



Jako pedagog náchodské základní školy TGM založil v roce 1996 žákovský soubor Skřivánci, který nezanikl ani po jeho odchodu do sboru Jiráskova gymnázia v Náchodě. Coby studentské vokálně – instrumentální těleso pod novým názvem Musica Viva Jiráskova gymnázia působí dodnes. Milan Poutník už sice předal umělecké vedení mladší generaci, ale v souboru nadále hraje na kontrabas, aktivně aranžuje a také píše autorské skladby. Za dobu existence soubor úspěšně reprezentoval gymnázium i město Náchod na soutěžích a přehlídkách doma i v zahraničí..



V roce 2006 Milan Poutník spoluzaložil autorské šansonové seskupení 6NaChodníku, které má na svém kontě celkem čtyři studiová alba (Bar Babylon, Misky Vah, Na Cestě, Hodiny bijí půl) a stovky koncertů v Čechách, Polsku a na Slovensku. V kapele působí jako kontrabasista a také jako autor téměř většiny textů. Je autorem dvou vydaných a jedné *připravované sbírky veršů. (Ještě jsou rána cítit létem, Ahasver, *Ještě mi stále scházíš).



K Náchodu se Milan Poutník hlásí ve své autorské hudební i poetické tvorbě a za desítky let aktivní kulturní činnosti mnohokrát město reprezentoval jako aktivní muzikant i pedagog. Za více než 40 let svého pedagogického působení pak ovlivnil stovky mladých lidí, kterým vštípil lásku k hudbě, umění a kultuře.

Tereza Chocholoušová a Jana Jirmanová



Jana Jirmanová a Tereza Chocholoušová se tanci věnují od dětství. Postupně se vypracovaly k nejvýraznějším tanečním osobnostem náchodské ZUŠ posledních let. Pod vedením paní učitelky Jany Valtarové absolvovaly I. stupeň studia tanečního oboru a II. stupeň pod vedením paní učitelky Jany Faltové. Kromě tance děvčata studovala i hudební obor. Jana absolvovala I. a II. stupeň ve hře na klavír a sedm let se věnovala i hře na zobcovou flétnu. Působila v dramatickém kroužku. Tereza studovala hru na housle a od roku 2011 byla stálým členem pěveckého sboru ZUŠ Náchod. Ráda se věnuje malování a výtvarným technikám.



Láska k tanci spojila dvě odlišné povahy. Jana – dynamická, tvůrčí, plná energie, optimistická. Tereza – kreativní, přemýšlívá, osobitá, zodpovědná. Ze slov děvčat: „My dvě jsme každá úplně jiná a vize společného úspěchu se rodila pomalu. Nejcennější věcí na naší cestě byl čas, společně strávený v tanečním sále nebo na jevišti, vzájemné obohacení a otevření nových možností. “



Jisté je, že obě slečny vynikají nejen svou kreativitou, muzikálností a pohybovými dispozicemi, ale hlavně nasazením, neskutečnou energií a optimismem, který vkládají do každého pohybu.

Mladší žáci z oddílu házené TJ Náchod



Sezóna 2022/2023 byla v podání mladších žáků oddílu házené TJ Náchod opravdu excelentní. Spojily se dva silné ročníky 2009 a 2010, již od prvních srpnových tréninků bylo jasné, že toto družstvo má velkou silou a potenciál dosáhnout v sezóně skvělých úspěchů, což se také potvrdilo.



Na konci srpna se družstvo zúčastnilo mezinárodního turnaje Wroclaw Handball Cup, kde obsadilo 2. místo po smolně prohraném finále.



Od září do června rozehráli Regionální Ligu Královéhradeckého a Libereckého kraje. Ve všech zápasech dominovali a vybojovali si celkové 1. místo s úctyhodnou bilancí 48 zápasů / 48 vítězství, s poměrem vstřelených a obdržených branek 1298 : 475. S velkým bodovým odstupem za nimi skončila družstva Jičína, Liberce, Děčína ad.



Od října do června se rovněž účastnili prestižního Mattoni cupu v Hostivicích, během něhož odehráli 7x jednodenních turnajů. Hráčům Náchoda se podařil skutečně husarský kousek : vyhráli všech 7 hracích kol včetně kola finálového s celkovou bilancí 33 výher/2 remíz. V celém turnaji neokusili ani jednou hořkost porážky a nechali za sebou takové házenkářské bašty jako například Plzeň, Lovosice, Jičín, Strakonice atd. Zaslouženě tak získali pohár pro celkového vítěze.



V únoru se družstvo zúčastnilo Zimního turnaje v Jičíně, kde rovněž potvrdilo skvělou formu a celý turnaj vyhrálo bez jediné porážky před celky Jičína a Dukly Praha.



Vrcholem sezóny byla poté účast na mezinárodním prestižním turnaji Prague Handball Cup 2022, který je největším mládežnickým turnajem ve střední Evropě. V konkurenci 56 družstev obsadili v kategorii mladších žáků vynikající 3. místo, přičemž z českých týmů byli nejlepší a před nimi skončily jen soukromé maďarské a rumunské akademie.



Za zmíněnými úspěchy stojí celoroční tréninková píle, vynikající kolektiv na hřišti i mimo něj, vůle dosáhnout úspěchů v konkurenci nejlepších týmů dané kategorie. Dosaženými výsledky skvěle reprezentovali nejen oddíl házené TJ Náchod, rovněž samotné Město Náchod.



Hráči: Čejchan Jakub, Doležal Lukáš, Galba Jiří, Hencl Tomáš, Jirásko Matyáš, Jirásko Tadeáš, Khoi David, Korec Jan, Raušer Dominik, Říha Jan, Saidl Adam, Šmehlík Matyáš, Švejdar Daniel, Vítek Jan, Vymětalík Boris, Zimla Josef. Trenéři družstva : Galba Jiří a Čejchan Radek

Michal Prokop (*31. 1. 1996) - Inline rychlobruslení



- Několikanásobný mistr ČR v juniorské i seniorské kategorii na dráze a v maratonu

- 7. místo 10 km bodovací závod Letní světová Univerziáda Taipei 2017

- 16. místo 10 km na silničním okruhu Mistrovství světa Ibague, Kolumbie 2021

- 13. místo 10 km na silničním okruhu Mistrovství Evropy L`Aquila, Itálie 2022

- 9. místo 10km bodovací závod na dráze Světové hry Birmingham, Alabama 2022

Plánované akce:

- MČR 2023, Evropský pohár 2023, ME 2023, MS 2023



Co sám o sobě sportovec říká? Na tomhle sportu mě baví, že je to dynamický a atraktivní sport, kde se kloubí fyzická připravenost s taktikou a vytrvalostí. Od malička jsem kombinoval inline rychlobruslení s ledovým short trackem a reprezentoval jsem ČR v těchto disciplínách na mezinárodních soutěžích. Za to jsem od Kulturní a sportovní nadace města Náchoda dostal v roce 2011 cenu jako Talent roku. Při studiu na vysoké škole jsem začal upřednostňovat inline bruslení a dnes se věnuji výhradně tomu. Pravidelně jsem objížděl závody evropského poháru na dráze a světového poháru v maratonu. Reprezentoval jsem ČR na Mistrovstvích Evropy a Mistrovstvích světa, a v roce 2017 i na Univerziádě. Vrcholem mé kariéry byla účast na Světových hrách v Birminghamu v Alabamě 2022. Dnes se kromě závodění věnuji i trénování mládeže.