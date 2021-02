Je poslední lednová sobota, krátce před 15. hodinou. V ulicích více než osmi desítek měst a obcí po celé republice se aktivují ampliony. Unikátní hudební happening Police Symphony Orchestra (PSO) živě hraný a vysílaný do obecních rozhlasů začíná.

Šedesátičlenné těleso živě odehrálo z kulturního zařízení Pellyho domy v Polici nad Metují, kde bylo možné dodržet bezpečné rozstupy a všechna další opatření. Zároveň před akcí absolvovali hudebníci testy na nemoc Covid-19. | Foto: Anna Špreňarová

Na náměstí v Polici nad Metují, kde je PSO doma a odkud také z Pellyho domů posílali muzikanti hudební pozdrav do celé republiky, postávají desítky lidí. „Už to začíná,“ obrací hlavu starší paní směrem k lampě pouličního osvětlení, na níž je nasměrována do různých stran trojice amplionů. Z nich se jako první line všem známa znělka z Krkonošských pohádek, do jejichž tónů radniční hodiny odbíjejí patnáctou. Začalo se přesně - hudba byla přenášena prostřednictvím skrytého odkazu na kanálu YouTube, který dopředu obdrželi přihlašovatelé z jednotlivých míst.