ČERVENÝ KOSTELEC - Ti, jenž v průběhu folklorního festivalu nevydrží jen tak nečinně sedět a dívat se na vystoupení souborů, mohou chytit příležitost za pačesy a zúčastnit se fotosoutěže, která byla poprvé vyhlášena v minulém roce.

SOUTĚŽ. Kdo se zúčastní fotografické soutěže a uloví svým aparátem nejlepší snímek, obdrží odměnu 1000 korun. | Foto: Deník/Zuzana Kubečková

Fotosoutěž spočívá v tom, že zájemci mohou až do sobotního večera zachycovat momentky z vystupování účinkujících. Autor nejlepších fotografií pak bude odměněn bankovkou v hodnotě 1000 korun.



„Lidé, kteří by se chtěli do klání zapojit, musí své snímky odevzdat nejpozději do sobotní 22. hodiny. Od každého autora bereme maximálně tři fotografie ve dvou kopiích o minimálním roměru 13 krát 18 cm. Nejlepší ze všech doručených obrázků pak vybere čtyřčlenná komise,“ sdělil ředitel MKS Josef Vlček.



Kromě fotosoutěže budou na letošním ročníku festivalu zachovány také Festivalové střípky, tedy noviny, které čtenáře poinformují o dění na akci, o pocitech souborů a mnohém dalším. „Střípky budou návštěvníkům k dispozici zdarma buď přímo u pokladny nebo v několika schránkách umístěných v areálu festivalu,“ doplnil Josef Vlček.