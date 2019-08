Náchodská galerie představí v přízemí zámecké jízdárny tuto jedinečnou výstavu fotodokumentací, odkazy v dobovém tisku a především výběrem děl ze svého fondu a zápůjček z Akademie věd ČR, Národní galerie v Praze i soukromých sbírek. Výstava potrvá do 10. listopadu 2019 (denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin).

Můžete vyrazit do kláštera za tajemstvím Turínského plátna

23. 8. 2019 od 20.00 hodin: Noční hrané prohlídky broumovského kláštera. Vzhůru za nočním dobrodružstvím. Letos se bude při tajemných nočních hraných prohlídkách hledat vzácné Turínské plátno a objevovat jeho tajemství. Během prohlídky projdete potemnělými zákoutími tajuplného kláštera a potkáte řadu historických postav. Nudit se rozhodně nebudete. Začátek prohlídek ve 20 a ve 21.30 hodin. Rezervace na e-mailu: prohlidky@klasterbroumov.cz.

Na zámku v Adršpachu potkáte husitského vojevůdce

23. 8. 2019 ve 14.00 hodin: V zahradě zámku Adršpach se můžete potkat s husitským vojevůdcem Janem Žižkou z Trocnova! Prověříte si s ním svou znalost dobových zbraní a dojde i na ukázky historického boje! Vyzkoušet si budete moci také stylové oblečení. Máte řadu zvídavých dotazů? Odpoví vám na ně historička na tematické besedě. Děti také jistě ocení malování na obličej. A že by to chtělo něco na památku? Dobře, tak co třeba památeční fotografie? Organizátoři doporučují rezervaci na e-mailu info@zamekadrspach.cz.