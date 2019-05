Pozoruhodná díla renomovaného slovenského umělce Ašota Haase (*1981) tento týden naplní interiér náchodské Galerie Nola. Rodák z Moskvy v současnosti vystavuje po celé Evropě i v USA.

Vernisáž výstavy a setkání s autorem se uskuteční ve čtvrtek v 17 hodin v prostorách galerie. Otevírací doba galerie je od úterý do pátku od 11 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin.